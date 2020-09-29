116張罰單不繳被註銷　他「撿到」瑞芳農會失竊車牌懸掛僅罰1萬

▲116張罰單不繳註銷車牌判1萬，竊瑞芳農會車牌掛牌觸法被逮。（圖／示意圖與本案無關／記者吳奕靖攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名張姓男子，因未繳116件交通違規紅單，而註銷車牌。異想天開將撿到的瑞芳區農會被偷走的車牌，掛在自己的車上使用觸法，遭警方查獲移送，基隆地院法官指，張男僅犯最重罰1萬5000元的侵占盜贓物，判罰1萬元。

瑞芳區農會所屬長期停放瑞芳農會對面空地的廂型車，負責管理的許姓職員2020年1月21日上午9時許，許姓職員發現，廂型車的前、後車牌都遭偷走報案。

瑞芳派出所員警2020年4月11日凌晨巡邏時，發現張男駕駛的轎車車牌為許男報案遭竊的車牌，當場盤查後扣下車牌，並將張男帶回調查，並移送基隆地檢署偵辦。

張男供稱，車牌是他在2020年3 月下旬在農會對面空地撿到，後掛在他自己的轎車上使用，否認偷竊車牌。檢察官認定張男涉犯侵占遺失物罪嫌，向法院聲請簡易判決。

判決指出，瑞芳農會的車牌，遭身分不詳者竊取，使許男失去掌控持有能力後，又被丟棄，因此屬「盜贓物」，認定張男犯行為刑法第337條侵占「離本人所持有之物罪」，而非刑法335條侵占遺失物罪。前者處1萬5000元以下罰金，後者刑責較重。

法官指出，張男未繳交通違規罰款，不思履行義務，反在撿拾他人遭竊車牌懸掛使用，應予非難，不應輕縱。考量被告侵占車牌使用時間、期間無再違規及犯罪方法、動機、目的、犯後態度、學歷、職業、家境等情狀，處罰金1萬元。

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