車是他開的！水產行老闆「2年收28罰單」　鄰居加碼爆：他被關過

記者柯振中／綜合報導

高雄某家水產行的貨車26日行駛在台88線快速道路，惡意逼車一名重機騎士，進而發生碰撞，導致對方摔車。事後，該水產行的老闆被起底，當時車子「就是他開的」，且2年來收了28張罰單，還與鄰居發生行車糾紛，被告上法院，因此入獄30天。

▲水產行老闆路殺重機騎士，網友氣炸「揪團買水產」。（圖／翻攝重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）



一名騎士26日下午3點20分行經台88線快速道路時，遭到後方白色貨車超車追撞，當場翻覆倒地，滾了好幾圈，狀況相當驚險，所幸他立即跳到路旁，才沒有釀成死亡事故。

行車紀錄器被公布在網路上，讓網友、重機騎士感到相當氣憤，沒想到水產行竟透過粉專回應，是重機不讓路，不是他們惡意逼車。這樣的言論在網路上引爆怒火，水產行也遭到起底，原來是交通違規大戶。

▼水產行老闆是違規大戶，2年被開28張罰單。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，當時開貨車朝重機駕駛逼車的人，就是水產行的老闆，而該名老闆2年來違規28次，包含沒繫安全帶、超速等，最常被舉發的就是「沒靠右側停車」，還有一張罰單遲遲未繳，最後累積到4,500元的高額。

附近鄰居指出，水產行老闆是外地人，跑到這裡做生意，去年4月的時候曾因為迴轉問題，與民眾發生糾紛。當時該民眾準備前往水產行附近掃墓，經過水產行門口時要迴轉，但老闆不給過，直接把路擋住，雙方一言不合告上法院，老闆、老闆娘都被依照強制罪，判處拘役30天，得易科罰金3萬元。

▼重機車友氣炸「揪團買水產」，現場烤棉花糖。（圖／記者吳世龍攝）



水產行老闆的劣跡被一一挖出，重機騎士也揪團到場「買水產」，現場一度被擠爆，警方還到場維持秩序，所幸「買水產」的過程相當理性，和平散場。而老闆2年被開28張罰單的成績，平均換算下來，等於每個月要被開至少1張罰單，如此危險的行為，讓人直搖頭。

▼重機車友揪團買水產，水產行大門深鎖。（圖／記者吳世龍攝）

