　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斬斷SBL簡熊手筋縫百針！兇手逃3年抓到了　藏鏡人是前女友新歡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼SBL前球星簡嘉宏涉毒，目前已被限制住居，等待驗尿結果出爐。新LOGO。（圖／記者林煒傑翻攝）

▲前籃球國手簡嘉宏曾因涉毒被逮，之後又因債務問題遭前女友的新歡設局砍斷手筋。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前籃球國手簡嘉宏在2017年間因債務糾紛，在台北市東區酒吧遭人亂刀砍傷右手臂，手筋都被砍斷，縫了100多針，檢警追查，原來是因為簡在外欠債，找王姓前女友當保人，王女的現任男友林鉯浚不滿找友人助陣，雙方一言不合打到見血，台北地檢署26日偵結起訴林男教唆傷害、動刀的奚男傷害，在一旁嚇哭的王女則因罪嫌不足，不起訴。

簡嘉宏曾效力SBL璞園籃球隊，綽號「簡熊」，身高196公分，主打中、前鋒位置，曾獲得HBL年度MVP與新人王殊榮，多次披上國家隊戰袍出征，但因2016年被查獲在賭場賭博，2017年因吸毒被逮，形象大傷。

2017年7月20日間，簡男因在外欠下債務，簡的前女友因為被當保人，一直遭債主騷擾而向當時的男友林鉯浚抱怨，正好和朋友在東區酒吧聚會的林鉯浚打電話約簡男見面談清楚。

簡嘉宏不滿林鉯浚在電話中口氣不佳，一到場就大嗆「剛是誰找我」，林男友人找來的小弟以為大哥遇上仇家，不由分說拿刀就砍，簡抬手阻擋反抗，導致右手臂被砍到見骨，送醫縫了1百多針，手筋都斷了，但因無法指認現場動手人的身分，檢察官一度以事證不足等理由，處分不起訴林男和王女。

▲簡嘉宏連兩戰打出精彩表現，但球隊卻面臨連敗壓力。(圖／SBL執行單位提供)

▲簡嘉宏。（圖／資料照）

案經高檢署再議發回，檢警根據酒吧監視器，逐一找到涉案嫌犯，因新冠肺炎在海外滯留的簡嘉宏回國指認後，檢察官認定奚姓男子是持刀砍人的主要被告，拿著酒瓶躲在後面伺機而動的林鉯浚涉嫌教唆，2人都遭提起公訴，至於在現場被嚇哭的王女則涉案罪嫌不足，不起訴。北檢正另案偵辦其他在場人士所犯罪嫌。

此外，本案幫女友出頭而被起訴教唆傷害的林鉯浚，2019年才因不滿另名鄭姓女友分手，潛入被害人住處，用手機充電線勒住被害人脖子，還用棉被蓋住口鼻，恐嚇被害人寫遺書、自己跳下樓，已被台北地院依侵入住居等罪，判刑2月，得易科罰金。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

資深媒體人李艷秋家族爆爭產　因1個「貪」字被胞兄告上法庭

北投也有潑屎哥！單車切3段丟捷運鐵軌　糞彈5度攻擊警車派出所

進駐微風南山失利拆夥　知名「MLD台鋁」董座被控侵占200萬花瓶

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼「花葬」陽明山　不需墓地、造碑…以最美麗姿態凋零
15歲少年遭反綁手腳溺死　法官認「不算殺人」判8年定讞
「最美星二代」撐爆泳裝　側躺渾圓滑出來
街邊遇野生天王級男神！網曝頹廢近況「以為是路人」
蘋果官方「新品貼紙」外流　尺寸、名稱全曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動...供電急診加護病房

「時速20闖25公尺路口紅燈等同找死」　騎士挨撞躺90天仍輸了

快訊／彰化正新輪胎工廠大火！濃厚黑煙直竄天際…警消衝現場搶救中

南寶樹脂供貨商爆內鬼！業務員閃辭...追出賤賣原料轉手海削

Sxey想啃一口！華航機師涉性騷　反擊告空姐「求償百萬」判決出爐

租廠房堆垃圾山！惡霸破天荒判10年　受害嬤嘆沒用：丈夫抑鬱死

斬斷SBL簡熊手筋縫百針！兇手逃3年抓到了　藏鏡人是前女友新歡

8+9饒河街夜市亮刀擄人！警快打火速壓制...嗆討債講不出由來

夫推輪椅妻公園散步　苦勸就醫她不肯...火大「丟包」

她領80萬「保證金」搭小黃面交　正義運將秒轉派出所

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

謝和弦、Keanna簽字離婚了！　祝福對方「謝謝戴一軒小姐曾經對我的陪伴」

吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動...供電急診加護病房

「時速20闖25公尺路口紅燈等同找死」　騎士挨撞躺90天仍輸了

快訊／彰化正新輪胎工廠大火！濃厚黑煙直竄天際…警消衝現場搶救中

南寶樹脂供貨商爆內鬼！業務員閃辭...追出賤賣原料轉手海削

Sxey想啃一口！華航機師涉性騷　反擊告空姐「求償百萬」判決出爐

租廠房堆垃圾山！惡霸破天荒判10年　受害嬤嘆沒用：丈夫抑鬱死

斬斷SBL簡熊手筋縫百針！兇手逃3年抓到了　藏鏡人是前女友新歡

8+9饒河街夜市亮刀擄人！警快打火速壓制...嗆討債講不出由來

夫推輪椅妻公園散步　苦勸就醫她不肯...火大「丟包」

她領80萬「保證金」搭小黃面交　正義運將秒轉派出所

吊臂太高勾斷電桿！醫院發電機緊急啟動...供電急診加護病房

洗手乳飄嘉明的味道！台鐵稱「備品無短缺」：有異可向列車長反應

日職／火腿洋砲受傷下二軍　王柏融依舊沒有先發

犯偷越邊境罪　12港人被拘深圳！新華社：有權進行審理和懲處

打造「新北的內科」！新潤機捷A3站住宅案　成交4字頭吸在地客

搶第一？巴哈馬央行即將推出通用型CBDC

身上有「3特徵」的人天生富貴無法擋！第3點只有自己知道

「時速20闖25公尺路口紅燈等同找死」　騎士挨撞躺90天仍輸了

1坪多噴上萬元！代銷帶看21樓「有view的喔」...他走到陽台笑了

台科大4團隊獲未來科技獎　「互動式羽球訓練系統」成球員神助手

社會熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

女公關被威士忌打通任督二脈　單月獲百萬抖內

台鐵被惡搞　洗手乳摻嘉明味道

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

潑屎妹挺父回歸兄弟路：爸我愛你！

清大博士「台積電面試前」尋短　網揭土博士殘酷現實

男網友撿屍國中女　母開定位衝摩鐵抓狼

妻滑手機睡著…他幫蓋被驚見「變強了」崩潰！小王身分曝

潑屎妹「沒興趣當直播主」

美容師「攝護腺保養」　台中男：要全套

更多熱門

相關新聞

躲小木屋28天如《寄生上流》　殺人犯露餡遭逮

躲小木屋28天如《寄生上流》　殺人犯露餡遭逮

4年前，嘉義發生一起情殺案，陳姓男子不滿女友提分手，竟持菜刀將對方砍死後逃亡，躲藏在阿里山附近1棟牙醫擁有的度假小木屋中，過著比韓國電影《寄生上流》殺人犯更愜意的生活。

希洛：我的任務是努力影響比賽

希洛：我的任務是努力影響比賽

艾佛森：我希望字母哥去勇士

艾佛森：我希望字母哥去勇士

腳踝扭傷不輕　戴維斯：我會沒事

腳踝扭傷不輕　戴維斯：我會沒事

莫瑞連7戰季後賽得分20+　金塊甜瓜後首位

莫瑞連7戰季後賽得分20+　金塊甜瓜後首位

關鍵字：

簡嘉宏籃球國手新歡債務殺人傷害手筋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

爬完山直奔摩鐵　嫩保母大讚校長「每次都1、2小時」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面