斬斷SBL簡熊手筋縫百針！兇手逃3年抓到了　藏鏡人是前女友新歡

▲前籃球國手簡嘉宏曾因涉毒被逮，之後又因債務問題遭前女友的新歡設局砍斷手筋。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前籃球國手簡嘉宏在2017年間因債務糾紛，在台北市東區酒吧遭人亂刀砍傷右手臂，手筋都被砍斷，縫了100多針，檢警追查，原來是因為簡在外欠債，找王姓前女友當保人，王女的現任男友林鉯浚不滿找友人助陣，雙方一言不合打到見血，台北地檢署26日偵結起訴林男教唆傷害、動刀的奚男傷害，在一旁嚇哭的王女則因罪嫌不足，不起訴。

簡嘉宏曾效力SBL璞園籃球隊，綽號「簡熊」，身高196公分，主打中、前鋒位置，曾獲得HBL年度MVP與新人王殊榮，多次披上國家隊戰袍出征，但因2016年被查獲在賭場賭博，2017年因吸毒被逮，形象大傷。

2017年7月20日間，簡男因在外欠下債務，簡的前女友因為被當保人，一直遭債主騷擾而向當時的男友林鉯浚抱怨，正好和朋友在東區酒吧聚會的林鉯浚打電話約簡男見面談清楚。

簡嘉宏不滿林鉯浚在電話中口氣不佳，一到場就大嗆「剛是誰找我」，林男友人找來的小弟以為大哥遇上仇家，不由分說拿刀就砍，簡抬手阻擋反抗，導致右手臂被砍到見骨，送醫縫了1百多針，手筋都斷了，但因無法指認現場動手人的身分，檢察官一度以事證不足等理由，處分不起訴林男和王女。

▲簡嘉宏。（圖／資料照）

案經高檢署再議發回，檢警根據酒吧監視器，逐一找到涉案嫌犯，因新冠肺炎在海外滯留的簡嘉宏回國指認後，檢察官認定奚姓男子是持刀砍人的主要被告，拿著酒瓶躲在後面伺機而動的林鉯浚涉嫌教唆，2人都遭提起公訴，至於在現場被嚇哭的王女則涉案罪嫌不足，不起訴。北檢正另案偵辦其他在場人士所犯罪嫌。

此外，本案幫女友出頭而被起訴教唆傷害的林鉯浚，2019年才因不滿另名鄭姓女友分手，潛入被害人住處，用手機充電線勒住被害人脖子，還用棉被蓋住口鼻，恐嚇被害人寫遺書、自己跳下樓，已被台北地院依侵入住居等罪，判刑2月，得易科罰金。

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