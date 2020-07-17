GPS蒐證監控擬「專法准用」　資深警曝「黑道狗仔隊」靠它：摩鐵站崗賺飽飽

▲GPS追蹤器。（圖／示意圖／記者郭世賢攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

科技的日益進步讓警方破案更加便利，法務部也正研擬訂定專法「科技偵查法」，讓科技偵查作為能盡早合法上路。其中，GPS衛星定位器不僅是辦案利器，在民間更是受歡迎，除了能用來抓姦外，更有「黑道狗仔隊」勒索偷情的富商。

GPS衛星定位器應用廣泛，據《自由時報》報導，一名高階警官表示，除了抓姦也常用於討債，不少討債集團、地下錢莊遇到著急借錢的人時，會暗中在對方的交通工具上裝GPS，如果對方避不見面，就派小弟依GPS定位去抓人。

黑道用GPS撈金還有一個著名例子。4年多前，警方破獲松聯幫軍師王復華組成「黑道狗仔隊」，派小弟白天到摩鐵外站崗，看到豪車離開就趁隙裝上GPS，一是查出被害人身分與財力， 並同時掌握對方的出軌對象，取得證據後就勒索巨款。

▼警方曾破獲松聯幫軍師王復華組成「黑道狗仔隊」。（示意圖／資料照）

儘管GPS的使用越來越普遍，但執法者使用進行蒐證和監控，被最高法院判定違法。譬如海巡署南巡局士官長王育洋為了查緝私菸，2014年將GPS衛星定位追蹤器偷裝在當事人貨車底盤，監看貨車行蹤，遭控妨害秘密罪嫌。

王男最後遭判拘役50日，得易科罰金5萬元，緩刑2年定讞。檢察總長認為此乃偵查上必要行為，不應遭判刑，因此提出非常上訴，但最高法院不認同，本月2日駁回非常上訴。

在這種狀況下，法務部研擬訂定專法「科技偵查法」，將依照幹預人民隱私的程度，分為三層面，從最輕的「戶外」科技偵查，到司法員警用「空拍機」勘察地形、戶內情蒐，最後到用GPS衛星定位器追蹤嫌犯軌跡、分析出沒地點等。立法重點除了是否採令狀主義外，也擬考量時間，監控時間越長，對人民幹預程度越高，交由法官准駁的必要性也越高。