回宿舍27mins...男大生變冰冷屍體「臉上留詭異血洞」　室友卻稱不知情

▲死者額頭、面部共有3處不明原因的傷口。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

南京師範大學20歲的劉姓男學生12日在宿舍內死亡，室友稱當時戴著耳機未發現異常。然而死者哥哥認為死因很可疑，弟弟額頭、面部共有3處不明原因的傷口。警方調查多日未有結果，校方20日才首度通報事件，被外界質疑曾試圖封鎖消息。

綜合陸媒報導，此次事件發生於本月12日，但直至19日深夜才有人揭發事件。當晚一名「中年人劉先生」的網友自稱是死者的哥哥，發文透露弟弟在8月31日回校報到，不料死亡，額頭、面部都發現可疑傷口，案發時僅弟弟和另一名室友在宿舍，而警方多日後仍未查明事件。

他接著指出，醫生開出的死因證明顯示為「重型顱腦外傷」，死者應是從高處墮下，或被人大力撞傷致死，他懷疑弟弟是「他殺」。

▲校方回應。（圖／翻攝自微博）

根據家屬說法，就在校方通知他們事發前不久，死者還在和媽媽通過微信聊天，「我們看了事發監控，從我弟弟進宿舍到舍友發現他出事跑出來只有27分鐘。」

此外，校方曾在死者頭七當日，催促家屬在3天內結束後續事宜。對此，南師大工作人員朱處長回應，稱只是希望後續工作加緊進行，家屬可能曲解了原意。

死者哥哥曾發布自己與南師大社會學院書記的微信對話紀錄，書記僅在9月12日問他媽媽的飛機航班號和到達時間，雙方曾短暫通話，之後書記再無回覆過他的查詢。

▲南京師範大學。（圖／翻攝自微博）

校方20日發佈通報，稱死者劉X辰是2018級社會學院歷史專業學生，室友當日發現他在宿舍內昏迷，於是與鄰近宿舍同學報告校方，將他送往泰康仙林鼓樓醫院搶救，經3個多小時後，醫院於晚上約10時30分宣佈其死亡。校方指，警方已介入調查，具體的案件細節以警方後續公告為準。

消息傳出後引發熱議，並登上微博熱搜，有人質疑校方封鎖消息，「死亡這麼多天了 今天召開緊急會議？？」、「（同宿舍的人怎麼不站出來說兩句話）在南師的同學還是通過福建同學知道的這件事，南師大封鎖消息能力一流，對外說只是一個小病？這就是公關的力量嘛？建議查明真相給個公道！」也有人表示，「不站隊，等待調查結果」、「好好配合警方調查，公佈真相，尊重逝者」。

公開資料顯示，南京師範大學是大陸「雙一流」建設高校和江蘇高水準大學建設高校，1996年進入國家「211工程」高校行列，2017年入選國家「雙一流」建設高校。