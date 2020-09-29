美軍將在阿拉斯加部署「150架隱形戰機」　在北極圈壓制俄羅斯

▲美軍在阿拉斯加部署的F-22、F-35加起來共150架，北極圈爭霸的企圖相當明顯。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯媒體近期發表專題報導指出，美軍將在阿拉斯加部署150架隱形戰機，這咄咄逼人的態度，表明美國將毫無保留奪取北極圈的主導權，這也是北極圈內，最大的隱形戰機戰鬥群。

根據《俄新社》報導，美軍在阿拉斯加部署的150架隱形戰機，包括F-22與F-35A，美國在任何軍事基地，都沒有這樣的規模。

美軍現在所擁有的F-35A數量也不過200出頭，垂直起降版的F-35B共有80架，編制內的艦載版F-35C共有30架在編制內。

▲阿拉斯加是美國唯一面向俄羅斯的領土，戰略意義相當重要。（圖／達志影像／美聯社）



在阿拉斯加駐紮的美國空軍第11軍是五角大廈在北太平洋地區最大的航空部隊。其中的艾爾森空軍基地（EIELSON AIR FORCE BASE, Alaska）是距俄羅斯邊界最近的美國軍用機場。第11軍的戰機在白令海水域巡邏，對俄羅斯東部各州進行雷達監視，並攔截和跟蹤潛在敵人的戰機。

俄羅斯功勳飛官波波夫（Vladimir Popov）接受《俄新社》訪問表示，阿拉斯加遠離美國主要領土，卻是面向俄羅斯的前哨，這是對美國具有戰略意義的地區，150架隱型戰鬥機將使兵團的戰鬥力至少提高1倍。

其他受訪的專家也一致認為，這麼多戰機的調動，證明美國的軍事學說不僅具有侵略性，而且近年來從未停止把俄羅斯拖進軍備競賽的努力。

波波夫介紹說，「我們在這個方向的空中兵力有限，俄空軍在堪察加和薩哈林有米格-31BM截擊機，還有俄北方艦隊的海航蘇愷-30SM戰機。但就算把這些戰機湊在一起，最多也只有一個航空團。我們在這裡的戰鬥力不如美國人。所以，他們沒什麼可擔心的。我們在阿拉斯加邊界附近的戰略是防禦性的。」

▲美俄兩國空軍事實上也常在阿拉斯加附近空域上演著對峙戲碼。（圖／USAF）



俄羅斯和美國空軍在阿拉斯加地區近期「互動」次數相當頻繁，最近一次接觸發生在今年8月底，F-22在KC-135空中加油機的支持下起飛，攔截了三隊俄羅斯圖-142遠程反潛巡邏機。圖-142所處的僅是國際空域，沒有進入美國或加拿大領空。

相反，美國人在9月初把B-1B槍騎兵戰略轟炸機派往北極，在東西伯利亞海的俄羅斯邊界附近飛行，以展示隨時準備為世界各地的本國軍隊提供支援。