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誆投資「牛樟芝新藥」詐富豪3億　神鬼2人組更裁200萬、50萬交保

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▲陳柏良以200萬元交保後離開台北地院。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳柏良以200萬元交保後離開台北地院。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導 

日前一名身價上百億元的神秘富豪吳振隆遭人以投資之名詐騙走3億元，經台北地檢署審理，認為綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化公司負責人陳柏良，透過徐國峰當中間人，以投資「牛樟芝新藥」名目騙取鉅款，對3人聲請羈押，經台北地院審理後卻將3人裁定無保請回，引起檢方不服提出抗告，高等法院28日晚間對陳、徐2人撤銷發回更裁，台北地院重新審理後改裁陳以200萬元交保、徐50萬元交保。

檢方查出，在台北市西門町擁多戶店面、身價達上百億的神秘富豪吳振隆，外號「古錐董」的他從服飾業起家，之後還跨足媒體產業與投資房地產，外界推估其身價高達百億元。而吳旭昇、陳柏良2人覬覦吳振隆的財產，在2014年間10月間透過友人牽線，佯稱已向「生化學科」簽約合作，將研發牛樟芝新藥技術，在2年間陸續詐騙吳3億元。

吳振隆投資鉅款一段時間後，卻遲遲看不到研發成果，發現上當受騙向檢調單位報案，經台北地檢署審理後，對吳旭昇、陳柏良及中間人徐國峰向法院聲請羈押，但25日在台北地院審理後，卻裁定3人無保請回，引起檢方不服提起抗告。

高等法院受理後，初步認定陳柏良、徐國峰提供的合作意向書及研究團隊資訊涉及偽造，且陳柏良還利用其他公司名義製作內容不實的契約書向吳旭昇請款，吳旭昇再持向吳振隆出示，藉以取信吳振隆進而拿錢投資。事後陳柏良將款項挪用到其他墊款，並分配高額佣金予徐國峰。高院根據卷宗資料，28日晚間做出裁定，指出北院裁定僅以本件尚有部分情節待釐清，即認未符「犯罪嫌疑重大」之羈押要件，稍嫌速斷。

另外，高院也認為，本件涉及巨額資金流動，且難以排除陳柏良、徐國峰將此等資金藏匿境外或逃亡的可能，加上2人與吳旭昇的說詞有所出入，難排除有勾串共犯或證人之虞，基於以上考量，高院發回北院更裁，而吳旭昇則確定無保獲釋。

經過台北地院漏夜審理，在29日凌晨裁定陳柏良以200萬元交保；徐國峰則獲50萬元交保裁定，2人均被限制住居、出境、出海。陳伯良在親友幫忙辦保後，戴上草帽快步離開地院，而徐國峰則因未籌出交保金，只得等候親友前來辦保。

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