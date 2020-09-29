隱於侘寂的精心收納美學　完美接軌無印風空間

資料提供∣歐德集團 0800-033-988 www.order.com.tw 撰文∣杜玉婷

看似簡樸的侘寂美學，其實藏有精心規劃的收納計畫與除濕系統，歐德新莊店設計師張嘉娟活用梁下空間，以量身訂製的系統櫃牆將隔間與儲物機能隱於無形，風格則師法自然，木感、純白、灰調珪藻土牆交織出一派簡約而溫暖舒適氣息，完美的收納藝術與恆濕功能巧思，是一份對家人與孩子健康的貼心呵護，驚喜與感動滿足了對新家的期待。

活用公用空間梁下區 打造會呼吸的牆與櫃

陽光灑入客廳，照映在電視主牆珪藻土漆面上，暖光、牆面漸層紋理，與俐落原木線條交織出歲月靜好的和諧與悠然，這一切的美好舒適不僅來自歐德新莊店張嘉娟設計師對美感的優異敏銳與格局的精準掌握，更來自於隱藏其中的完美收納，歐德系統傢俱在此化身為不對稱創意電視牆櫃與端景牆櫃，把原本過大公用空間區隔縮減成更合理好用的安排。利用夠大空間，入口與餐廳間的梁下區增設一大型隱藏門儲藏室，面對大門側形成玄關，因為坪數充足，升等為衣櫥深度的大面鞋櫃，結合歐德優異的鉸鏈五金設計成抽拉盤，方便全開下層櫃門拿取後排鞋子；同時也在櫃體底板四角安裝透氣孔，與選擇天然孔隙珪藻土作為主牆材料的原因一致，會呼吸的牆與櫃為空間引入良好氣息流動，也讓位於潮濕區域林口的居宅大幅降低濕氣的積累侵擾。

量身訂製系統貓屋 化身餐廳自然端景

繞過隱藏儲藏室的木紋牆面，另一道櫃面正對餐廳，為拉齊因立柱產生的凹凸空間，設計成深淺不一的系統牆櫃具有多元機能，置中玻璃薄櫃展示行旅各地的珍藏馬克杯，最右側內凹空間則打造成內藏特殊尺寸跳板的貓屋，將量身訂製的美型系統櫥櫃生成一幅獨一無二的風味端景畫。餐廳天花又是一處精妙創意所在，為了修飾橫貫低梁，張嘉娟設計師特意再做一支同等假梁製造對稱視覺，並為了易過敏的孩子，在天花內部安裝自動感應除濕系統與空調設備，達到全室恆濕恆溫的體感舒適，最後再以從玄關壁面延伸而來的木紋鋪陳美化，搭配原木餐桌與地板，形成一方自然原味天地，與俐落純淨客廳遙相呼應，崇尚簡樸實則精心雕琢的侘寂美學，盈滿於室。

木感櫃牆結合床榻與書桌 完美接軌無印風空間

另一處沙發後方原始梁下空間則規劃成半穿透推拉門書房，系統技術將夠深夠高書櫃牆與窗邊臥榻、長型書桌連成一氣，滿足業主大量藏書需求，也多出一個獨立休憩房間。主臥床頭亦採硅藻土造型漆面，僅以腰帶處一整道燈溝映照出細膩精緻的層次紋理；此臥書櫃牆也採客製系統技術結合書桌，開放式最下排刻意保持足夠高度，剛好擺放桌燈或電腦周邊設備，灰階硅藻土造型床頭再次盡責的讓舒眠環境更為放鬆健康，就如同全室的系統綠建材一樣，完美接軌屬於家的簡約自然，生活不用繁複雕琢，顯於外的簡單愜意＋隱於內的精心講究自能形成令人豔羨的快意日常。

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