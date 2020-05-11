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完美居家指南：客廳、書房、餐廚形成公共領域　放大空間感

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文／時尚家居

資料提供∣優渥實木 0800-033-788 www.uwood.com.tw　撰文∣Mikage

（圖／優渥實木提供）

購買預售屋之後，男女屋主便開始同步尋找居家裝潢及購買家具的資訊，搜尋過程中發現優渥實木一條龍式的完整服務，可同時兼具相當符合需求，不僅在選購家具的方向上更加明確，跟優渥家居顧問溝通的時候也更能精準表達想要的風格，讓施作過程順暢無礙，順利在農曆年前完工入住。

（圖／優渥實木提供）

由客變開始，服務更完善

年輕屋主，擅長在網路上搜尋資料，在確定心目中想要的裝潢風格後，透過圖片，更精準的與優渥家居顧問溝通、確定裝潢的風格及需求，10月進入丈量、討論3D圖，11月初驗屋、11月底交屋後，便得以迅速開始動工，隔年1月中完工、進家具，透過專業設計團隊以及施工團隊的合作無間，順利在農曆年前入厝，裝修工期短，專業且貼心的服務，讓屋主相當滿意，在繁雜的裝潢瑣事中，不至於感到茫然無措，由客變即開始的服務，也更臻完善。

（圖／優渥實木提供）

明亮通透，放大空間感

由於是從客變開始服務，設計團隊建議更動格局，拆掉原本書房的隔間，讓客廳、書房、餐廚空間成為一個開放式的公共領域，保留大量自然光之餘，更放大空間感，明亮通透的視覺感受，為整個家建立了清新、舒適的基調。

玄關落塵部分地坪，選擇捨棄建商提供之超耐磨地板，改施以六角形花色地磚，不僅更便於清潔，也巧妙的讓空間有個內外之分；採上下櫃形式分為收納櫃與鞋櫃，櫃體中段檯面，提供展示裝飾品及回家時順手擺放鑰匙、小物等，櫃體底部架高，可收納室內鞋，以及客人暫時脫下的鞋子，避免凌亂感，便利又好清潔。

電視牆使用的仿清水模磚，與衛浴的造型暗門牆面相呼應，清爽中增添層次感，客廳沙發上大樑是設計困難的重點，採用與書櫃層架、檯面同色系的黑色格柵，消弭大樑的壓迫感，將空間感拉長，天花板做成斜面，讓視覺延展，鞏固公共空間視覺的整體感。

餐廳上方不做吊燈，避免與擋樑的黑色格柵衝突，使用原本天花板崁燈補足。

拆除書房牆面，爭取更多擺放餐桌的空間，讓公共空間的配置顯得寬敞舒適，以黑、白、灰等為主要色調，搭配優渥實木傢俱營造溫潤木質感，點亮家中的溫馨氛圍。餐桌後方設置書櫃及餐櫃，利用空間與書房結合，不做封閉式櫃體免於壓迫，層板也讓收納足夠，工業風鐵條也與天花板的黑色格柵相呼應。

（圖／優渥實木提供）

系統家具結合木作，美觀又實用

簡單明亮的色系，延伸至休憩空間內，主臥室延用了灰黑白的色系，搭配優渥實木傢俱，讓睡眠空間更顯舒適溫馨。主臥與客臥的衣櫃，都選擇了歐德系統傢俱，為了善用不算大的空間，在主臥室的衣櫃一角，選擇以木作的方式完成櫃體與化妝桌，上下並結合與衣櫃相同的系統門片，完整了整個衣櫃的視覺感，並兼顧了實用性。

（圖／優渥實木提供）

優渥實木宜蘭羅東旗艦店家居顧問林雅萍表示，能夠在有限的時間內，完成整體規劃及施工，讓男女主人能順利在農曆年前入住，除了貼心與專業的服務之外，彼此之間的信任感也相當重要，優渥實木的服務團隊不僅僅是針對空間規劃，在業主需求的掌握，以及整體預算的協助控管上，更是盡心盡力，讓業主可以完全信賴，完成理想中的溫馨居家。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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