北市約聘人員涉毒仍在職　許淑華怒轟：民眾安全誰把關

▲北市勞動局就服處長游淑貞、北市議員許淑華。（圖／翻攝北市議會）

記者黃巈禾／台北報導

台北市議員許淑華28日在警政衛生部門質詢時表示，一名在北市就業服務處任職的呂姓個案管理員，今年7月遭查獲持有毒品，現在還每天執行輔導身障者、受暴婦女等工作，若毒癮再犯，民眾安全誰把關？

許淑華表示，今年7月31日，一名在北市就業服務處任職的呂姓管理人員，被查獲持有安非他命，是不是藥頭？請問北市警察局目前調查狀況為何？

北市警察局長陳嘉昌回應，此案件已移送地檢署偵辦，藥頭部分還在查證，對方不願提出資料，已和地檢署協調，僅知持有，有沒有吸毒還在調查。

許淑華詢問，此人是勞動局約聘僱人員，請問勞動局針對此約聘僱人員是否去了解有沒有吸毒。北市勞動局就服處長游淑貞回應，對方屬於中央補助款的臨時人員，並非正式公務人員，從8月3日開始加強輔導，目前看來對方都是正常的出勤狀況，「有沒有吸毒，我們是沒看到」。

許淑華提到，新聞報出來後，有沒有追蹤此人是否吸毒，若有吸毒，要進行講習、輔導，甚至戒毒，勞動局有沒有掌握訊息？此人是管理員，針對更生人、身障者、受暴婦女、中低收入戶就業狀況進行輔導，警察局的調查狀況讓她有點質疑，有沒有吸毒，驗尿應該驗得出來，毛髮也可以驗，怎麼驗那麼久，還不知道有沒有吸毒？勞動局也沒辦法掌握此人到底有沒有吸毒嗎？

許淑華說，如果此人有吸毒，接觸到的是民眾，事情是比較嚴重的問題，接觸的又是身障者、受暴婦女，萬一有吸毒，看是不是要去參加講習、接受輔導，「你們都沒有掌握耶！這會不會太扯了一點？」在政府部門上班，接觸到民眾，這些民眾還被輔導，如果此人毒癮犯了，民眾的生命安全誰來把關？「你台北市政府，太荒謬了吧！」

陳嘉昌表示，會和地檢署協調，看可否將調查結果提供給勞動部。游淑貞則說，此人上班時沒吸毒，已跟北市毒品危害防制中心密切督導合作，還沒看到檢驗報告。許淑華聽到此處怒轟，「還沒有看到，怎麼會知道他沒有吸毒？」

許淑華提出3點要求，一、針對三、四級毒品氾濫，請警察局針對毒品來源、查緝於一個月內提出報告；二、對於23歲以下三、四級毒品施用者，追蹤、輔導關懷與遏止再犯，請市府跨局處制定具體作為；三、請市府針對員工(含約用人員)定期進行毒品檢測與不定期抽檢。