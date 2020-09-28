詭！2男穿蛙鞋晨泳帶救命利器「魚雷浮標」...竟浮屍嘉南大圳

記者林悅／台南報導

台南市官田區八田路與南120附近嘉南大圳，28日上午發現水道內疑有浮屍，消防局出動六甲、官田等各式車輛4車10人及2艘救生艇前往打撈，找到2具男浮屍，2人都穿蛙鞋，其中1人身上有魚雷浮標，警方查出死者為76歲康姓及77歲黃姓男子，2人晨泳不幸溺斃，惟真正死因由台南市警麻豆分局報請檢方相驗處理中。

台南市消防局119勤務中心於28日上午6時46分許據報，位在台南市官田區八田路與南120附近嘉南大圳河道內疑似浮屍，119勤務中心馬上出動六甲、官田等消防分隊各式車輛4車10人及2艘救生艇前往查處。

上午7時6分許，官田車組到達現場，發現河道內確有浮屍，消防人員尋找可以下艇地方下艇前往打撈。消防人員下艇之後，馬上前往打撈浮屍，但消防人員發現現場浮屍竟有2具，分別將2具浮屍打撈上岸。初步勘查，2名死者為男性，2人皆有穿蛙鞋，其中1人身上還有魚雷浮標，死者身上無身分證明文件。

麻豆分局警方指出，官田區南117線與南120線路口旁大圳發現2具浮屍，經到場消防隊人員下水打撈上岸，警方於現場搜尋發現遺留有2部機車，警方經查詢車籍通知家屬到場指認、確認死者為為76歲康姓男子及77歲黃姓男子，經家屬告知警方，死者2人於28日清晨接近6時許，相邀至大圳游泳、卻溺水身亡。警方查無其他可疑跡證，研判死者2人下水游泳，因不明原因而溺水身亡，目前真正死因由警方報請檢察官相驗中。

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