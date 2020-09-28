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守護中輟學童績效亮眼　台南市108學年度復學率六都第一！

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▲教育部近日公布最新統計的108學年度中輟統計數據，台南市總復學率則六都第一，成效亮眼卓著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲教育部近日公布最新統計的108學年度中輟統計數據，台南市總復學率則六都第一，成效亮眼卓著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

根據天下雜誌最新公布各縣市文教力評比，台南市表現亮眼，其中107學年度中輟生總復學率與再輟率表現分別在六都榮獲第二及第三，教育部近日公布最新統計的108學年度中輟統計數據，台南市再輟率較107學年度微幅進步0.73％，總復學率則大幅提升3.55％，成為六都第一，成效卓著！

黃偉哲市長表示，這次中輟復學率能獲得六都第一的佳績實屬不易。學生中輟的議題相當複雜，包含個人學習動力、家庭經濟環境、父母的教養功能等，很難從單一面向看待，加上南部資源相較北部缺乏，家庭經濟議題及教養觀念與其他直轄市更顯不同。「零中輟」是市府努力的目標，未來還需要家長與社會相關團體一起努力。市府各單位也會持續透過各種方法，讓這些中輟學生能夠回到校園，進一步接受教育。

▲教育部近日公布最新統計的108學年度中輟統計數據，台南市總復學率則六都第一，成效亮眼卓著。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝表示，中輟學生的追蹤輔導，除了學校端要精確掌握學生的即時狀況外，教育局會定期邀集社會局、警察局、勞工局、區公所及家庭教育中心等單位，召開中輟復學網絡會議，市府也會定期召開強迫入學委員會議，召集各區區長出席，進行各行政區學校中輟學生及應入學未入學新生追蹤查處情形個案列管。

教育局針對特殊境遇家庭遭遇的中輟學生問題，也同步督導學校提供資源式中途班、慈輝班、彈性輔導課程、高關懷課程等措施，今年更進一步推出「中輟、長期缺課、偏差行為或高關懷學生輔導處遇個別化支持計畫（ISP）」，以個案管理的概念，結合學校各處室及相關單位資源，為每個中輟學生量身打造復學方案，以降低中輟率及提高復學率。

學生中輟問題多元且複雜，需要各單位不厭其煩的拜訪學生、家庭，跟當事人溝通，並積極提供相關資源協助解決當事人的問題。教育局表示，輔導過程雖然辛苦，但教育局和學校及各網絡單位，本於不放棄任何一個學生，拉一個算一個的信念，會持續列管追蹤需輔導的個案，並提供個別化的支持與關懷。市府也期盼家長在孩子成長過程中，能多花一點時間陪伴和鼓勵，讓孩子積極接受教育，尋求可改變人生的機會。

・開趴、消夜、嘴饞、追劇通通需要
 

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