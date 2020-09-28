十五分幫大哥運毒！6億K他命存航空公司倉儲　司機闖管制區搬貨

▲刑事局破獲跨國運毒集團起獲215公斤K他命，北檢檢察官江宇程在刑事局副局長廖訓誠陪同下前往視察。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局會同關務署臺北關、航警局與台北、新北、桃園警方共同破獲台北市文山區在地幫派「十五分幫」潘姓角頭、涉嫌從馬來西亞以進口衣物為幌子夾帶市值逾6億新台幣，重達215公斤K他命；警方查出該幫派對航空貨物進口報關程序相當熟悉，這批K他命抵達桃園機場後放在華航倉儲，運毒集團卻可指派貨運司機未經通關程序就進入倉儲作業區，規避森嚴門崗管制、運出這批市值超過6億的K他命，所幸警方全程監控順利收網，逮捕潘姓主嫌在內共7名運毒集團成員。

▲刑事局破獲跨國運毒集團起獲215公斤K他命。（圖／記者張君豪攝）

刑事局偵三大隊日前接獲線報，指稱文山區「十五分幫」潘姓角頭遠從馬來西亞進口大批二級、三級毒品，警方獲報後與航警局、台北、新北、桃園市警局會同關務署台北關共組專案小組報請台北地檢署檢察官江宇程指揮偵辦。

刑事局今年8月中旬接獲情資，發現該犯罪集團密謀利用航空貨櫃自馬來西亞進口「服飾類」商品，卻趁機夾帶毒品入境，案經資料分析調閱監視器影像及現場跟監蒐證後，鎖定涉案犯嫌。

▲刑事局破獲跨國運毒集團起獲215公斤K他命。（圖／記者張君豪攝）

結過案件相當離奇，華航倉儲在今年9月18日清晨7時許，在出口櫃場失竊一批航空貨物，當天向航警局報案，經財政部關務署臺北關通報專案小組核對後，發現在出口櫃場被拖走的貨物，就是警方監控多時的可疑進口毒品，警方調閱監視器，發現是華航倉儲內部員工在不知情情況下，開著堆高機把裝有215公斤K他命的棧板幫忙搬上運毒集團連姓司機（29歲）貨車，警方按兵不動展開跟監追查。

▲刑事局破獲跨國運毒集團，在文山區倉庫內起獲215公斤K他命。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追溯監視器，循線查到該運毒集團倉庫設於台北市文山區萬芳醫院附近一處舊公寓的頂加套房內，警方確定運毒集團倉庫後，立刻申請拘票、搜索票，21日晚間行動在該址查獲215公斤K他命及2公斤重安非他命，運毒車輛2部、筆記型電腦1臺、手機17支、鑰匙1串、記憶卡1張、報關資料1份及新臺幣12萬6千元整等贓證物。

警方逮捕看守倉庫的林姓幫派分子（41歲）並循線追查到連絡司機買家的竹聯幫周姓男子（49歲）及潘姓主嫌（47歲）、賴姓小弟（32歲）以及負責接運運毒手的陳姓、洪姓等運毒集團成員。

警方指出，該批215公斤K他命市價逾6億，但7人到案後均行使緘默權，均異口同聲表示不知情有毒品，落網運毒集團委請律師總人數還超過落網人數，讓警方嘆為觀止。警方循線清查跨海運毒的上游金主及幕後主嫌，對於華航倉儲內是否有內鬼接應毒品通關，專案小組正深入追查。

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