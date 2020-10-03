汽機車互控逼車爆口角...沿路叫囂　他掏出「超辣大雞腿」下場慘

記者邱中岳／新北報導

1名騎士日前行經士林區中正路一帶時，不滿併行的自小客車駕駛逼車，於是按喇叭示警，自小客車駕駛竟掏出疑似槍枝的東西恐嚇騎士，騎士緊急報警處理，警方也在12小時內通知駕駛到案，並在車上找出涉嫌恐嚇的「辣椒水槍」。

警方調查，22歲的魏姓騎士，2日凌晨1時許，騎車行經士林區中正路時，與41歲的廖姓自小客車駕駛併行，但雙方卻不滿對方逼車，騎士先鳴按喇叭示警，汽車不爽上前理論，最後駕駛拿出疑似槍枝的東西朝騎士比劃。

▲機車騎士與駕駛互認對方逼車，駕駛不滿掏出疑似槍枝的東西朝騎士比劃。（圖／記者邱中岳翻攝）

騎士事後向警方報案，警方也透過車牌通知廖姓駕駛到案，並在車上起出「疑似的槍枝」，最後確認該槍並非真槍，僅是辣椒水的水槍，但廖涉及恐嚇罪嫌，最後仍依法送辦。

▲警方通知駕駛到案，也在車上找到疑似槍枝的東西，事後發現是「辣椒水槍」。（圖／記者邱中岳翻攝）

廖男向警方表示，當時要返回桃園家中，認為對方靠太近又按喇叭，所以才會一時衝動，做出如此脫序的行為，而騎士也表示，秋節期間從南部騎車北上找朋友，沒想到卻遇到這種事情。

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