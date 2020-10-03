只為100塊！新莊+9痛毆工人大叔「打到失禁」PO網狂笑　超扯原因曝

▲工人大叔遭凌虐痛毆、打到尿失禁。（圖／翻攝臉書）

記者陳豐德、莊智勝／新北報導

新北市新莊馬姓男子（22歲）與謝姓男子（22歲）在IG限時動態PO出至少14段影片，畫面中2人相當囂張，對著丁姓工人大叔（47歲）拳打腳踢，將丁男打到尿失禁，拍攝影片的謝男還出言訕笑「真是沒用！」畫面經過網友轉傳後曝光，引起輿論譁然。警方事後介入調查，發現整起糾紛起因竟是僅僅為了100塊。

網友轉貼10多段施暴側錄影片，畫面中由謝男掌鏡拍攝，而刺青的馬男則不斷對著倒臥在地的丁男拳打腳踢，不顧丁已因劇烈疼痛而蜷縮在地，仍然持續揮拳痛毆，而一旁錄影的謝男還時不時補上幾腳，2人至少對丁男施暴長達4、5個小時，期間丁男不耐疼痛、甚至因恐懼而失禁顫抖，謝目睹後還出言訕笑，「真是沒有」、「怎麼了？你是被誰打的？」「臉怎麼腫成這樣？超級賽亞人？」

畫面曝光後立即引爆網友怒火，紛紛要求替工人大叔討公道。新莊警方發現影片後也立即主動展開偵查，並將馬、謝2人逮捕歸案，經過深入調查後，發現整起事件起因為借貸糾紛，而金額竟然是小小的100元。

警方指出，施暴的馬、謝與遭毆的丁男童為人力派遣公司員工，日前丁男出借500元給謝男父親，但謝男事後透過馬男還款300元，丁卻稱只收到200，其中100元不翼而飛，因此傳訊馬男質問，丁還稱「我不是塑膠做的」，因此引發馬、謝2人不滿，便於公司內出手痛毆丁男；此外，丁男還稱馬男欠其1000元，惟馬男對此否認。在警方介入後，馬、謝2人已於2日深夜11時30分許於中正路遭逮，全案依傷害罪嫌送辦。

▼施暴的馬男（前）、謝男（後）雙雙遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）