女顫抖「罪加一等」向波麗士吐實：3縣市警察都找我...結局逆轉

▲林婦一次提領大量現金，神情緊張、雙手發抖，引起行員注意報警。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣一名85歲林姓老婦，日前遭詐騙集團假冒檢警身分詐騙，詐團以林婦銀行帳戶及個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要她將帳戶內所有的錢交給法院保管，否則將被法院凍結，且會被管收坐牢。林婦一聽大為驚慌，連忙到銀行提領38萬元現金並解除200萬元定存，準備將老本交給詐團，幸銀行行員察覺有異，遂通報警方到場處理，及時替林婦保住238萬元的養老金。

保七總隊第一大隊表示，25日接獲報案，彰化縣林姓老婦至台銀員林分行辦理匯款時，一次提領新台幣38萬元且解除定存200萬，一共238萬元，由於金額龐大且林婦神情緊張、雙手不斷發抖，引起銀行行員注意，遂通報派駐台銀的保七員警。

林婦起初面對員警詢問不願多說，經員警及行員耐心溝通，林婦才向員警表示「有很多警察都在找她」，有台北、台中、雲林等地的員警都要抓她，對方更交代她「絕對不能跟別人說這些錢是要交給法院的」，否則會罪加一等。

保七員警及台銀行員一聽到「警察」、「法院」等關鍵字，立即阻止林婦解約匯款，並拿出相關案例向林婦耐心解釋說明都是詐騙的手法，千萬別上當，林婦才恍然大悟遭騙，並感謝員警及台銀人員幫她保住238萬元的養老金。

▲保七員警及台銀行員一聽到「警察」、「法院」等關鍵字，立即阻止林婦解約匯款，並拿出相關案例向林婦耐心解釋說明都是詐騙的手法。

保七總隊呼籲，檢警、司法單位不會隨便把人抓起來關，更不會監管民眾的帳戶及金錢 。接到「警調單位」、「凍結帳戶」等詐騙電話，請撥打165或110查證，勿因一時慌張而匯（交）款損失財物。

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