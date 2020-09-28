台中70歲嬤跌坐家門外　拒鄰居攙扶...下秒口吐白沫倒地身亡

▲陳婦使用助行器突跌坐在地、口吐白沫，鄰居見狀趕緊撥打119求助。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市東區建功街27日晚間11時許，一名陳姓老婦於住處外跌坐地上，鄰居見狀欲上前攙扶，陳婦婉拒後竟突口吐白沫，鄰居隨即撥打119求救，惟救護人員到場時老婦已失去生命跡象，經送往台中醫院急救仍宣告不治。

台中市消防局表示，同仁到場陳婦已口吐白沫，失去生命跡象，立即對其施行AED電擊並緊急送往台中醫院急救。

據悉，鄰居當時看見使用助行器的陳婦在住家外跌坐於地上，原想上前將她攙扶進屋，陳婦先是婉拒，接著就突然口吐黃色穢物；陳婦的兒子接獲警方通知後，也立即趕往醫院了解情況。

▲陳姓老婦於住處外跌坐地上。

警方表示，獲報到場時陳婦（約70多歲）已送醫治療，但在現場發現2瓶清潔劑空罐子，並於陳婦家中發現遺書，根據現場初步研判陳婦應是飲用清潔劑，無外力痕跡，由於陳婦平時獨居，將會向其家屬詢問陳婦生活狀況，以釐清案情。

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