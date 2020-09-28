中共十一招待會　汪洋重申九二共識：任何台獨都是非法無效的

▲汪洋。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社台北27日電

中國全國政協主席汪洋今天出席中共建政71週年港澳台僑招待會時，重申「一個中國」 原則、「九二共識」等對話政治前提。他並宣稱，「任何『台獨』分裂圖謀和行徑都是非法無效的」。

至於港澳部分，汪洋則說，北京將堅定不移、全面 準確貫徹「一國兩制」方針、落實對港「全面管制權」 ，以及支持港澳特區政府「完善與維護國家安全法配套 的法律制度和執行機制」等。

中國中央電視台晚間播出的「新聞聯播」報導，中 國全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國 務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯27日在人民大會堂 聯合舉行建政71年招待會。

中共中央政治局常委、全國 政協主席汪洋出席並致詞。 在對台部分，汪洋聲稱「世界上只有一個中國，兩 岸同胞都是中國人」，並指願與台灣各政黨、團體和人 士在堅持「九二共識」的基礎上展開對話溝通。 他還說「『台獨』是絕路，任何『台獨』分裂圖謀 和行徑都是非法無效的」。

至於港澳方面，汪洋則表示，將堅定不移、全面準 確貫徹「一國兩制」方針，維護憲法和基本法確定的特 別行政區憲制秩序，落實北京中央對特別行政區的「全 面管治權」。 他還說，北京「支持香港特別行政區做好實施維護 國家安全法的相關工作，支持香港、澳門特別行政區完 善與維護國家安全法配套的法律制度和執行機制」。

汪洋並稱，中共帶領中國各族人民，創造「世所罕 見的經濟快速發展奇蹟和社會長期穩定奇蹟」，並在中 共總書記習近平「親自指揮、親自部署」下，讓中國成 為今年疫情後「第一個恢復經濟正增長的主要經濟體」 。 他聲稱，「這些都充分彰顯了中國共產黨領導和我 國社會主義制度的政治優勢」。（編輯：繆宗翰）