收入38K「爽待舒適圈」能結婚？　月薪4萬過來人：我娶妻生子了

▲收入是否足以應付開銷，必須考量到生活地區、消費習慣等等。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

情侶通常要有穩定的經濟基礎才會論及婚嫁，但對於收入的要求每個人有不同定義。一名網友發問，男方目前有個很上手的工作，雖然輕鬆但月薪只有38K，而且不打算要換工作，這樣的條件有辦法讓另一半安心嫁給自己嗎？

原PO在PTT表示，假設男方已經習慣這樣的舒適圈，「不挑戰薪水較高的環境」，只要能領到38K就已經滿足，並沒有太大的企圖心，這樣的男人算是有上進心嗎？「是可以談論後半輩子的對象嗎，還是男生太無理取鬧了？」

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▲結婚也得考量到女方的收入狀況。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網友紛紛回應，這個問題必須考量到年紀與產業，剛畢業領38K已經很不錯，但這份工作如果加薪幅度很有限就要多考慮，「看幾歲吧還有產業，22大學剛畢業算還不錯，碩士畢或26-27就...」、「不成家不買房不生小孩，以後不用養老人勉強過得去，不過價值觀不同的情侶很難長久」、「年薪60養自己和稍微貼補爸媽是還ok吧，頂多不買奢侈品不出國，不過要結婚買房生小孩就很難。」

至於月薪38K能不能結婚，這得要看男女雙方的認知，兩人價值觀一致就沒問題，38K有38K的生活方式。一名網友昨天也在臉書社團「爆廢公社公開版」發問，「男人一個月賺4萬能娶妻生子嗎？」他本人就是月薪4萬的爸爸，住在台北但沒有房貸車貸，和妻子兩人的家庭收入足以支撐生活並扶養小孩。其他網友留言，「如果要養老婆一定不夠，如果是跟老婆一起養家應該夠」、「可以，但是不能太常消費其他物質」、「前提另外一半薪水跟價值觀也超重要的」。