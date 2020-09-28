「結婚簽名布」字跡蒸發…婆婆洗到變全新！萬人歪樓：跪求洗衣精

▲結婚簽名布被婆婆洗得一乾二淨。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

結婚時給客人簽名的紀念名冊，竟然因為婆婆一個舉動全毀！一名人妻當初結婚時是使用粉紅布料代替白紙，讓客人拿奇異筆在上頭簽名，日前拿出來回味竟發現，布料上空空如也一個字也沒有，一問之下才知道，原來兇手就是天兵婆婆。

人妻在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，粉色布料上頭印著大大的囍字，還印上「嘉賓簽名紀念」，但上頭卻一個簽名都沒有，看起來如同全新的一樣乾淨潔白，但當年結婚時明明已經被賓客簽滿，是一塊帶著滿滿祝福的簽名布，如今字跡卻莫名蒸發？

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▲早期結婚常用布來取代紙給賓客簽名。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



著急地詢問婆婆才知道，原來婆婆覺得布上太多字跡看起來髒亂，好心地拿去洗成像全新的一樣，還貼心地說「也曬乾了！」人妻聽完實在哭笑不得，上頭的賓客簽名就是要留做紀念，被婆婆這麼一洗全都消失了，開玩笑地說，「你要留給你兒子下一任用嗎？」

照片曝光吸引超過1萬人按讚，網友紛紛笑回，「說不定這條本來就是公公婆婆當年結婚時用過的，洗乾淨後傳承兒子（妳老公）」、「我國中時我阿嬤也做過一樣的事，畢業大家簽名在運動上衣上面，結果我隔天上課回來，我阿嬤努力把簽名都刷掉了」、「只好再娶一個進來」。

更多網友歪樓問，怎麼有辦法把油性的奇異筆洗到毫無痕跡，但布又沒有褪色，底下一整排都在跪求洗衣精品牌，「奇異筆都可以洗這麼乾淨，到底是婆婆厲害，還是奇異筆有問題」、「洗衣精團購起來」、「好會洗喔，求洗衣精品牌」、「這一定是婆婆牌洗衣粉的廣告」。