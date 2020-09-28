7點晚餐時間一到準時潑糞　3台監控有死角還在抓人

▲大樓二樓棚頂上掉落大片糞便。（圖／擷取自網路）

實習記者蔡岱樺／綜合報導

廣東廣州市天河區美景花苑小區一處大樓，從22日開始，每到晚上7點，高樓層就有住戶從上往下潑糞，從高處而降的糞便砸在二樓的棚頂上，傳出陣陣惡臭，而這個時間正是晚餐的時間，這也使得三樓正在吃晚飯的住戶覺得反胃，苦不堪言。

據《信息時報》報導，這並非大樓第一次發生潑糞事件，住在大樓3樓的陳先生表示，有人從高空擲下糞便已經不是第一次發生。自今年4月起，便已有樓上住戶從高處拋下糞便，陳先生直言：「他每次很準時，都是晚上7點多，別人家吃飯的時候，非常臭，讓人沒有胃口。」

為此，社區居委會、物業，甚至出動了警方，逐戶敲門詢問，卻無人承認，至今仍找不到丟糞的人。這棟大樓一共裝設有3台的監視器，奇怪的是卻遲遲拍不到犯案人，住戶懷疑是監控裝設的位置過低，才拍不到較高樓層，而大樓物業也表示監控只能拍到7層以下的畫面，並會對監控進行調整，期望能盡速找出丟糞之人。

▲糞便高處落下表示圖。（圖／擷取自微博）

陝西西安在今年初也發生過丟糞事件，大馬路上、車上竟然出現人的排泄物，而且半個月來幾乎兩天就一次，鄰居錄影後發現，竟然是同住一棟大樓的男子，打開自家窗戶丟出大便，經過警察調查，竟然是因為「家中馬桶壞掉」。

有律師表示，高層拋擲糞便屬於高空拋物行為，雖然實際後果未有達到刑事規定的標準，但要承擔相應的民事責任。