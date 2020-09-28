英系5大咖全現身！陳時中關鍵幕僚曝光　跑遍大小行程都靠她

圖文／鏡週刊

因防疫打響名聲的衛生福利部長陳時中，被點名是民進黨台北市長熱門人選，更傳出有英系要角力挺、幫忙試水溫。本刊調查，陳時中身邊目前具有選舉、組織經驗的幕僚，非部長辦公室機要柯美妃莫屬，舉凡陳時中的大小行程，幾乎都出自她的手，前陣子陳時中下鄉與各縣市合作宣導防疫，也常看見她的身影。

因防疫打響名聲的衛生福利部長陳時中，被點名是民進黨台北市長熱門人選，更傳出有英系要角力挺、幫忙試水溫。本刊調查，陳時中身邊目前具有選舉、組織經驗的幕僚，非部長辦公室機要柯美妃莫屬，舉凡陳時中的大小行程，幾乎都出自她的手，前陣子陳時中下鄉與各縣市合作宣導防疫，也常看見她的身影。

陳時中成為台北市長熱門人選，一名綠營幕僚觀察，早在武漢肺炎疫情爆發前，就有部會首長私下大力稱讚他是「不官腔」的部長，雖被稱是「非典型」，但從過往經歷看來，他其實頗有政治細胞。

牙醫出身的陳時中在北市出生，曾擔任牙醫師公會全國聯合會理事長，2000年陳水扁競選總統，他還號召200名牙醫師入黨相挺；2004年陳水扁競選連任，他與蔡英文一同被提名為民進黨不分區立委，當時名列第26；2005至2008年出任扁政府的衛生署副署長，直到2012年蔡英文首次競選總統，又擔任醫界後援總會總幹事，並替蔡的醫療長照政策白皮書執筆；2016年蔡英文當選總統後，陳先出任總統府國策顧問，2017年再度獲重用接任衛福部長至今。



更多鏡週刊報導

【陳時中市長熱身2】北市長前哨戰立院先開打 蔣萬安、陳時中美豬過招

【陳時中市長熱身3】2條件拚贏蔣萬安 揭民進黨勝選密碼

【陳時中市長熱身】陳時中選北市起手式？ 英系5大咖全現身藏玄機