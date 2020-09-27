台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩　星星兒給家長、老師最好禮物！

▲台南市永福國小自閉症巡迴班輔導的星星兒們，參加台南市扶輪盃身障游泳比賽中大放異彩，全部孩子都拿到了該組的前五名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



教師節前夕，星星兒送給家長、老師最好的禮物！台南市永福國小自閉症巡迴班輔導的星星兒們，參加台南市扶輪盃身障游泳比賽中大放異彩，全部孩子都拿到了該組的前五名！特教生「泳」往直前的奮戰精神，老師和家長們都動容！

27日在大成國中游泳池共有18隊近70人參與今年扶輪盃身障泳賽年度盛會！

而永福國小自閉症巡迴輔導的星星兒與肯納青年，今年有分屬永福國小、文元國小、復興國小、協進國小、復興國中、金城國中、台南大學等7校與瑞復益智中心、YMCA和慈光游泳隊共10多位星星兒與肯納青年參與本年泳賽，年紀最大的有20幾歲已就業的肯納青年，年紀最小的是國小五年級的星星兒小朋友，他們都是從學前階段就開始學習游泳，為的就是克服天生「觸覺敏感」和「感覺統合失調」等各方面的問題。

在奮泳向前到達終點的同時，老師們和家長都動容了，因為永福特教老師們說，28日就是教師節了，有很多星星兒從小就開始接受泳訓，不管是100小時或1000小時，都希望能給孩子機會，每年的扶輪盃游泳比賽就是來檢驗多年來的運動成果，很開心孩子們可以在運動中獲得成就感，這就是教師節最好的禮物！永福楊淑晏校長也說「在每年的泳訓中，還發現愈小接觸水的孩子學習愈好，鼓勵家長提早讓孩子學游泳」。

[廣告]請繼續往下閱讀...





多年來永福自閉巡迴班的潛能開發課程，訓練很多星星兒的內在潛能，特別是在運動力提昇專注力方面，獲得很大的進展，由此次星星兒獲得多面獎牌可得知。星星兒們「泳」於挑戰的精神，令家長和特教老師們特別感到辛慰，因為多年的努力終讓星星兒在運動場上，獲得自信和成就感！



在本次賽會最令人感動的是，永福自閉症巡迴班的泳訓課是外加課程，無特定政府經費可以奧援，一直以來都是靠社會大眾的涓滴愛心和各級學校與各大泳池公司的協助才得以開課，其中最大愛心人士則是「台南市身心障礙學生教育協會」的「圓夢計劃」才得以支應多年來的學習費用！今天在場邊，永福星星幫的小朋友們也特別感謝扶輪社與愛心人士的協助！

賽會中也值得一提的是，在得獎後不擅社交的星星兒也和同夥利用休息空檔分享學習經驗，在大家的鼓勵之下，不擅言語的星星兒阿新（化名）也說自己要更加努力才行。其中才國小五年級參加50公尺自由式與蛙式獲得金牌二連霸的阿文（化名）則立下志願，希望有機會可以帶著同夥高手再次挑戰更高難度的海上長泳渡！目前任職於台南大學的小勳也特別說，「游泳課是從冬天開始的，不是大家熟知的夏天！」。幾年前輔導他的永福賴育誠老師大為感動，因為他在學習游泳前期還是讓家長老師想盡各種辦法，花了數十小時，才有辦法讓孩子「安靜站在水中」！

協助訓練的安慶國小老師彭麗蓉表示，「能讓孩子站在水裡已是很大的突破！」對自閉症孩子來說，皮膚的接觸、環境的吵雜及人群，都是極大挑戰，尤其許多孩子不願接觸水而無法洗澡，特別是洗頭，對某些星星兒來說像「打仗」般困難，有些孩子被雨淋到還會因為皮膚的接觸的不適感，產生很大情緒困擾。

永福楊淑晏校長則表示，校方一直不斷地為特教學生找資源協助其成長，特別的是為星星兒開設潛能開發課程，不僅希望能克服自閉兒對水的恐懼，也希望讓他們多運動，游泳課大家都在水裡，就一定會參與。

• 摩洛哥優油，2850元➡️1588元

