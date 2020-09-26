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民進黨明辦音樂會迎34歲黨慶　邀選民回味「民主開唱」

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▲▼民進黨音樂會小物。（圖／民進黨提供）

▲民進黨明天將舉辦音樂會歡慶34周年。（圖／民進黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民進黨今年迎來34歲，將在27日下午3點於台北市松山文創園區一號倉庫舉辦《民主開唱》音樂會，表演嘉賓包括Dwagie大支、陳明章、林生祥、滅火器等人；另外，當天參與者將拿到一張「虛擬唱片」，只要用手機掃描QR Code，可連結到「民主開唱音樂會歌單」網頁，再次回味「民主開唱」音樂會的演出曲目。

民進黨發言人顏若芳表示，今年蔡英文總統回任主席後，隨即號召辣台派線上入黨以及推出系列暑期營隊課程，持續邀請年輕世代，與我們一起關心、參與公共事務。民進黨也即將邁入創黨34週年的日子，《民主開唱》音樂會活動除了總統蔡英文、副總統賴清德會出席外，行政院蘇貞昌院長及立法院游錫堃院長也將會以創黨黨員的身分到場參加。

此外，民進黨也特別邀請新加入的辣台派朋友，以及陪著民進黨走過每一哩路的創黨及資深黨員，相聚一堂，一起重溫台灣民主長路上，這些難忘的音樂與回憶。

音樂會也邀請了三位1998年後出生的年輕學子，他們過去都曾參與民進黨舉辦的「國務青旗艦營」或「青年入陣」計畫，這次將擔任引言人的角色，分別以台語、客語、國語，三種母語發聲，從青年世代的角度分享各自民主啟蒙的故事。

▲▼民進黨音樂會小物。（圖／民進黨提供）

▲民進黨現場也準備紀念小物。（圖／民進黨提供）

顏若芳表示，《民主開唱》音樂會除了邀請創黨黨員和重要貴賓出席外，也釋出部分名額開放報名，網友們反應十分熱烈，目前報名已經額滿。而無法出席的朋友，明日（27日）下午也可以透過民主進步黨的臉書、YouTube收看音樂會直播，一起線上互動。

民進黨媒體創意中心主任王柏鈞表示，當日出席音樂會的朋友們，將會拿到一張「虛擬唱片」，將實體節目單結合線上互動，只要掃描QR Code就可以開啟「民主開唱音樂會歌單」網頁，再次回味「民主開唱」音樂會的演出曲目；此外，也特別設計實用的「防疫小物組」，特製了象徵團結台灣的口罩與民進黨專屬的口罩收納夾，要讓每一位出席音樂會的朋友收藏紀念。

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