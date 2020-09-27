新北女人間蒸發15年　警翻舊案比對DNA…金山公墓無名屍回家了

▲板橋警分局王閔南警員幫助無名女屍返家。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局防治組王閔南警員，日前過濾清查法務部無名屍查詢系統時，發現15年前一具無名女屍的特徵，與當時報案失蹤人口描述狀況有關聯，在聯絡家屬採集DNA比對後，確認女屍身份，讓祂在中秋節前夕得以與家人團聚。

據了解，2006年父親節過後，當時30歲的黃姓女子患有精神官能症，在租屋處留下一封信給父親，表示要離開，希望家人一切安好，隨即失聯；父親發現後立刻報警協尋，卻完全沒有任何愛女下落。

▼善願愛心協會無償幫辦後事 。（圖／翻攝自臉書）

同月26日下午，民眾在金山金青沙灘左側60公尺海域，發現1具無名女屍，身上無任何証件可証明其身份，面容也因泡水整個變形難以辨識，經法令程序公告無人認領，於是埋葬到金山公墓。

黃女失蹤第15年，新北市板橋警分局王閔南警員，在過濾清查無名屍查詢系統舊檔案資料庫，並比對失蹤人口資料，發現葬在金山公墓的無名女浮屍，身上的特徵，與報案人在2006年8月間報案所描述的狀況有些微關連性，就這樣串起了尋人任務的開頭。

王警員透過戶役政資料比對之下，找到黃女家屬取得DNA檢體，送往法醫實驗室比對，最後證實這位無名女浮屍為15年前離家失蹤的黃女，讓祂在中秋節前夕能夠再與家人團聚。

但由於黃女家中經濟困難，王員還聯繫轉介新北市善願愛心協會，協會無償地找志工到金山公墓起掘開挖，並提供全套免費殮葬服務。就在順利開挖取出骸骨後，家屬終了卻心願，頻頻感謝板橋分局協尋及善願愛心協會協助處理後事。

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