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台南子弟楊承翰獲頒周大觀抗癌圓夢助學金　黃偉哲：許願祝所有抗癌天使成功

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▲台南市長黃偉哲出席頒發助學金，給目前就讀中國醫藥大學的台南子弟楊承翰，感佩他在對抗癌症的痛苦過程中，仍能堅定學醫救人的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席頒發助學金，給目前就讀中國醫藥大學的台南子弟楊承翰，感佩他在對抗癌症的痛苦過程中，仍能堅定學醫救人的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

周大觀文教基金會26日在台南市新豐高中，舉行2020抗癌圓夢助學金頒獎典禮，台南市長黃偉哲出席頒發助學金給目前就讀中國醫藥大學的台南子弟楊承翰，感佩他在對抗癌症的痛苦過程中，仍能堅定學醫救人的決心，並勉勵祝福楊承翰順利戰勝病魔成功實踐人生理想，以及呼籲各界踴躍伸出援手共助罹癌學子。

台南市長黃偉哲表示，我們非常感佩承翰為生命所堅持的理想而努力對抗病魔，他所堅持生命的精神、對生命的熱愛深深激勵了人心，激發我們勇敢追求生命，所以我要稱承翰是台南之光也是台灣之光一點都不為過，也一定要把這樣的故事讓更多的市民朋友們知道，並代表台南市188萬市民向承翰及他的家人致上最高的敬意跟謝意，感謝承翰熱愛生命所帶給我們的啟發及感動。

現場除頒發助學金外，適逢今日是黃偉哲市長的生日，而27日則是抗癌鬥士楊承翰的生日，所以現場與會人士開心為兩人慶生及切生日蛋糕。

黃偉哲許願說，第1個願望是希望承翰及所有的抗癌天使都能夠抗癌成功，活出生命最感人的篇章；第2個是希望國家國泰民安、風調雨順，市民朋友們都健康快樂、防疫工作都能做好。楊承翰則感謝各界的暖心幫助，更感謝其兄長為他異體再生幹細胞移植，讓他的生命得以再次延續。

▲台南市長黃偉哲出席頒發助學金，給目前就讀中國醫藥大學的台南子弟楊承翰，感佩他在對抗癌症的痛苦過程中，仍能堅定學醫救人的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日頒獎典禮，新豐高中校長楊榮仁也頒發傑出校友及獎金給楊承翰，其在病房中完成學測，並以新豐高中狀元之姿圓夢考上醫學系的決心與努力，足為學弟妹們的楷模表率，楊承翰也現場演奏熱愛的大提琴並分享抗癌的生命經驗，雖然他的病情已無法再開刀，但楊承翰仍勇敢迎戰30次最高劑量的電療，亟盼與癌和平相處，進而完成醫學學業，行醫救人。

周大觀文教基金會為鼓勵罹癌學生勇敢抗癌、熱愛生命，並為罹癌學子沉重的醫療開銷盡一份心力，特別設置「抗癌圓夢助學金」，每位申請通過的罹癌學生可獲頒新台幣2萬元，從1997年至2020年，23年來已幫助1萬2963位罹癌學生圓夢。

▲台南市長黃偉哲出席頒發助學金，給目前就讀中國醫藥大學的台南子弟楊承翰，感佩他在對抗癌症的痛苦過程中，仍能堅定學醫救人的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周大觀文教基金會創辦人周進華表示，因疫情衝擊．小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊，誠邀各界捐贈電子發票（愛心專碼：525），匯集眾人的力量援助你我周遭的生命鬥士，不讓任何一位罹癌學生孤獨面對癌症。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

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