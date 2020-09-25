3歲女童「屁屁痛」向外婆求救　媽嚇傻…狼父獸行曝

▲喬喬（化名）從爸爸家返回後向外婆反應下體疼痛，外婆查看後發現寶貝孫女陰部、肛門紅腫。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

3歲女童喬喬（化名）平日與媽媽住，只有假日才會至爸爸那，某日她從爸爸住處返家後，向外婆反應「尿尿的地方痛痛」，外婆一經查看，發現寶貝孫女陰部、肛門紅腫，嚇得趕緊將她送醫。由於事後喬喬還童言童語表示「爸爸用手指頭挖」，喬母認為事情不單純，遂報警處理。法院近日判決出爐，認定喬父性侵女兒犯行屬實，判處有期徒刑3年2月。可上訴。

喬喬2018年7月間某個週末前去爸爸家，週日晚上7點多欲返家前，她聽奶奶的話至爸爸房間道別，未料此時，喬爸竟趁女兒玩遊戲、看手機之際，以手指戳揉幼女的陰部及肛門口，對她猥褻得逞。喬喬返家後向外婆反應屁屁痛，外婆拉開她褲子，才驚見孫女陰部、肛門紅腫，緊急將她帶至醫院就診。

由於喬喬曾描述「爸爸用我啊」、「爸爸用手指頭挖」、「他這樣ㄑㄧㄡˋ ㄑㄧㄡˋ ㄑㄧㄡˋ 」等語，喬母認為事態嚴重，遂報警處理。檢方偵查時，喬喬指出爸爸不只會摸她屁股，還囑咐她不能跟別人講，而當問起過程時，喬喬也天真向檢警主動比出自己的食指和大拇指，張自己雙腳，以食指指向自己的下體，上下快速來回，並大聲地喊叫。

法庭上，喬爸否認有對女兒強制猥褻，辯稱女兒下體紅腫，應該是下午去公園溜滑梯有摩擦到所致，不然就是女兒包尿布發炎。

法院審理時認為，女童表達被猥褻的情緒張力強烈且真實，加上醫院驗傷單也顯示，她外陰唇、小陰唇有紅腫情形，對此判定喬爸犯行屬實，審結依家暴妨害性自主罪判他有期徒刑3年2月。可上訴。

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