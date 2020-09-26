最狂反擊！小三勾纏人夫「生3孩」喊：愛你…正宮一招讓她慘噴2千萬

▲小三勾上人夫生了3個小孩，正宮一招讓她賠2千萬。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻透過新聘請的外籍移工才知道，丈夫竟然在外面另組家庭，還生了3個小孩，她決定硬起來，與小三簽訂和解書，承諾對方若依約與老公斷絕關係，她就會付2千萬撫養費，反之若對方毀約，須給付她2千萬違約金，孰料，小三卻仍與人夫藕斷絲連，讓她氣得告上法院。法官審理後，判小三應給付正宮2千萬元，可上訴。

人妻主張，2018年8月間新來的外籍移工告知她，丈夫與小三另組家庭，還育有3名子女，小三當時寫下道歉函，承諾將在同年10月底前帶著孩子離開台灣，並與丈夫斷絕聯繫。沒想到小三事隔一個月竟又找上老公，同年11月間還被她目擊小三與老公及3個子女在住家附近散步。

正宮一怒之下提出刑事告訴，最後簽訂和解書，約定小三要遷居中北部，如果有重大事情要聯絡老公時，不能直接聯繫，需透過正宮的妹夫，否則就要賠償正宮2千萬元違約金。但正宮於同年11月間卻發現小三不僅沒搬家，還偷傳訊息給老公，內容包括「晚上來陪我嗎」、「偷跑來」、「親愛的，少喝，愛你喔」，氣炸提告。

小三則稱，和解條約中有寫明，她履行承諾後，人妻將分10年支付2千萬元作為3名子女的撫養費，為了避免她領了2千萬後又違約，才會用這筆違約金作為嚇阻，並非是指人妻受到的損害達2千萬元，況且她也沒拿到這2千萬，對於正宮來說沒有任何具體損害，只是無形配偶權受損，精神撫慰金怎麼可能高達2千萬。

小三表示，再者，她與人夫的對話多是討論投資金額，或是提供未成年子女近照，雖然違背不能直接連絡的約定，但沒有證據證明2人有見面或發生性行為等實際接觸，和解書中規範的是要斷絕她與人夫長期、有多次性行為致生育多名子女這部分，兩者顯然無法互相比擬。

▲小三強調自己沒拿到這2千萬撫養金，對正宮沒有任何具體損害。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

和解書內容指出，「小三承諾將離開原位於高雄之住居所，遷居台灣中部以北、東部或離島等區域」、「爾後小三不得再藉任何理由聯絡人夫或與其見面，並不得藉故再向人夫或其親屬親友要求給付其他費用，若小三有重大事由必須聯絡時，僅得透過正宮指定的聯絡人，正宮的妹夫聯繫」、「小三如有違反本和解書，上開扶養費將不再予以支付，已支付之部分亦須返還，甲方另願意負擔對乙方的損害賠償貳仟萬元」。

高雄地方法院認為，小三確實違反和解書內容，且和解書中也沒詳細約定，如果小三沒向正宮領取2千萬元撫養費，即可免於在違約時給付違約金的責任。最後法官依照和解書內容判小三應賠償正宮2千萬元，全案仍可上訴。

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