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聯合國大會替台灣發聲！　加勒比海「三聖」友邦：台灣不該缺席

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文／中央社記者尹俊傑紐約26日專電

加勒比海友邦聖露西亞、聖克里斯多福、聖文森今天在聯大總辯論替台灣抱不平，3國總理以台灣防疫有成、慷慨援外並落實永續發展目標為例，強調台灣不該在聯合國體系缺席。

第75屆聯合國大會總辯論邁入第5天，排定發言的加勒比海「三聖」友邦全數聲援台灣，連同前4天的帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、諾魯、吐瓦魯、史瓦帝尼，已有10個友邦在總辯論替台灣發聲。

▲▼聯合國大會總辯論，我友邦聖文森發言挺台灣。（圖／翻攝自聯合國）

▲聯合國大會總辯論，我友邦聖文森發言挺台灣。（圖／翻攝自聯合國）

聖露西亞總理查士納（Allen Michael Chastanet）透過預錄影片表示「是時候承認像台灣這樣的國家了」，如此一來，台灣才能有意義參與全球進程並分享最佳做法。

查士納說，中國與台灣存有分歧，解決分歧時，氣候變遷與2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行深刻提醒大家，台灣不該被排除在討論之外，「台灣有自己的選舉、貨幣，管制自己的空域，本身也有軍隊。近2400萬的人口實在太多，不能在討論中缺席」。

他說，聯合國紀念成立75週年之際，台灣持續遭排除在外，使得聯合國成立依據的原則受到質疑。各界須承認，當世界努力對抗疫情時，台灣展現令人驚豔的領導風範，不僅自身防疫有成，也向聖露西亞等國伸出援手，提供醫療資源與技術諮詢。

查士納說：「這場影響每個國家的疫情深刻提醒我們人類社會環環相扣，也讓我們打造新世界經濟秩序時有更多理由不遺漏任何人，任何人與國家都不該被拋下。」

查士納錄製影片時，聖露西亞累計通報27例確診個案，無人死亡。他說，若少了台灣與古巴人民等朋友，聖露西亞絕不會有如此防疫成果，他為此感謝即使處於困境仍伸出援手協助世界的台灣與古巴。

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）發言指出，中華民國（台灣）一向是和平、繁榮與發展的寶貴夥伴，充分尊重國際法，遵循悠久傳統，也是對抗2019冠狀病毒疾病的真實夥伴。

哈里斯說：「我們親眼目睹台灣控制境內疫情的出色表現，台灣協助全球脆弱國家的意願也令我們印象深刻。台灣已向超過80國援贈逾5100萬片外科口罩與其他醫療器材，協助許多國家對抗這場前所未見的疫情。」

哈里斯表示，台灣經驗、專業知識與資源遭排除在外，使全球防疫出現部分真空，國際社會被剝奪獲得台灣2350萬人真誠夥伴關係的機會。他希望能將台灣納入聯合國體系，特別是世界衛生組織（WHO）會議、機制與活動，以加強全球抗疫與處理跨國危機可用的措施與資源。

他說：「世衛組織納入此一極具價值的成員是百益而無一害的事。」

聖文森及格瑞納丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）表示，台灣是永續發展負責任的倡議者，也是輝煌中華文明的典範，政府間參與具建設性且務實，讓人有充分理由支持台灣有意義參與聯合國專門機構與組織。

本屆聯大預定29日進行最後一天總辯論，尚未亮相的友邦貝里斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉當天都將發言。

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