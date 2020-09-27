歐陽娜娜登央視十一晚會唱「我的祖國」　陸委會：違法將查處！

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▲歐陽娜娜完成央視「十一」晚會錄影，在後台接受訪問。



記者蔡紹堅／台北報導

大陸「十一國慶」即將到來，大陸官媒央視將舉辦慶祝晚會，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵將會登台，與大陸歌手合唱「我的祖國」等歌曲。對此，陸委會26日晚間表示，國人不應參加相關活動，淪為中共對台統戰樣板工具，若有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

央視26日在微博公布9月30日「十一國慶」晚會的表演名單，內容提到，歐陽娜娜將與香港、大陸的藝人合唱開場歌曲「我的祖國」，張韶涵也將在晚會上與大陸藝人合唱抗疫歌曲「守護」。

▼張韶涵也參加了央視「十一」晚會錄影，與大陸歌手一同演唱抗疫歌曲。（圖／翻攝央視）



歐陽娜娜錄製完節目後，還在後台向央視的記者分享了演唱「我的祖國」的感想，她說，「大家一起合唱，又是一種特別澎湃的方式，覺得期待又激動，同時也挺興奮！」同時，她給自己的表現打了一百分，「在一個這麼值得大家一起慶祝的日子，希望給自己打一百分。」

消息一發布，隨即引起許多網友的關注，陸委會也在26日表示，國人不應參加中共「十一」相關活動，淪為中共對台統戰的樣板工具，也不應支持、協助中共對台進行統戰宣傳，傷害中華民國的國家認同。

陸委會強調，將密切關注相關情況，倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。

陸委會還說，中共安排台灣相關人士參與「十一」慶典，目的是為宣傳其「一國兩制台灣方案」，對台進行施壓，「面對當前日趨嚴峻的兩岸情勢，國人應以國家整體利益為前提，赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，並認清中共以『拉打兩手』對台進行分化的手段與野心。」

▼歐陽娜娜參加央視「十一」晚會錄影，與大陸歌手合唱「我的祖國」。（圖／翻攝央視）

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

