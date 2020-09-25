九二共識已翻過歷史一頁？　國民黨遺憾...反問陸委會：ECFA呢？

▲國民黨大陸事務部主任左正東。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

針對陸委會「九二共識」已在歷史上翻過一頁的說法，國民黨大陸事務部今（25）日表示遺憾，不僅呼籲陸委會正確看待九二共識存在的功能，還反問陸委會ECFA是否也要翻過歷史一頁？

面對國台辦在官方微博拋出「九二共識」問答、解放軍機接連擾台並稱無「海峽中線」，陸委會副主委兼發言人邱垂正24日重申，「九二共識」已在兩岸關係的歷史上翻過一頁，呼籲北京當局應在和平、對等、民主、對話的基礎上，促進兩岸的良性互動。

對此，國民黨大陸事務部回應稱，近來民進黨政府官員數次表示希望維持兩岸經濟合作架構協議（ECFA），但ECFA是在九二共識的基礎上，由兩岸海基、海協兩會簽署，沒有九二共識就不可能有ECFA協議。如果「九二共識已翻過歷史一頁」，是否陸委會也主張ECFA要翻過歷史一頁？

國民黨強調執政時期的九二共識，本於中華民國憲法，也曾經創造兩岸共存共榮的和平時代；歷史即使翻頁了，也不表示九二共識便不會繼續出現，而且更重要的是台海和平必須維持。

國民黨指出，從陸委會避重就輕、否定兩岸交流成果的發言來看，陸委會在乎的是鞏固民進黨政權，而非兩岸和平交流及其成果，如此態度令人遺憾。

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