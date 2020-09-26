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台南學甲爐碴地號現勘採樣　國有地埋爐碴遭占用要求清除、求刑、追討不法得利

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▲立委陳椒華，會同環保署、工業局和國產署及環保團體，到學甲工業區4處遭填埋爐碴等廢棄物的土地進行會勘採樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳椒華，會同環保署、工業局和國產署及環保團體，到學甲工業區4處遭填埋爐碴等廢棄物的土地進行會勘採樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳椒華持續緊追台南學甲爐碴案，因彰銀及合作金庫等銀行已經貸款數億元給涉嫌掩埋廢棄物的土地，26日會同環保署、工業局和國產署，連同檢舉人李新進里長、台南社區大學晁瑞光研究員、台南環保聯盟理事長黃安調等人士，到學甲工業區4處遭填埋爐碴等廢棄物的土地進行會勘採樣。

現場採樣以確認是否含有爐碴，也要求環保單位應追討不法利得。26日要求每個地號至少開挖2個點，並挖到原生土壤為止，確認廢棄物填埋深度，估算掩埋量體有多大，以計算不法利得及追繳。現場並請環團檢驗，再取樣送驗，希望確認是否有害及污染程度，並要求清除及追討不法利得。

▲立委陳椒華，會同環保署、工業局和國產署及環保團體，到學甲工業區4處遭填埋爐碴等廢棄物的土地進行會勘採樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現勘順序：1、興業段61地號等；2、興業段804-2地號（國產署土地）；3、興業段380地號等及240地號。陳椒華表示，為釐清違法及追究起訴與不起訴之爭，今天聯合相關部門來學甲工業區現勘取樣，要求依照廢棄物清理法第9條和土污法第7條進場開挖，確認填埋深度和掩埋量體，以及檢測是否為有害事業廢棄物，也要求檢測土壤pH值和重金屬全量，以了解遭受污染的情形。

陳椒華強調，雖然檢方已在偵辦本案，但環保單位不可以此為藉口，應自行提出調查期程，確認填埋物究竟為何，從何而來，何人所為，填埋深度和量，並計算追討不法利得及要求清除、依法懲處求刑，不能讓新地主蓋起廠房或光電場來掩蓋爐碴填埋物證據。今天爐碴地現勘採樣包括學甲興業段61地號、380、240、804-2等地號。

由於學甲興業段804-2地號的土地管理人為國產署，根據里長說明，該國有地在多年前遭填埋爐碴，近年遭長期占用都不知道。由於占用國有土地除涉及刑法第320條規定之竊佔罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金外，尚須依民法第179條、第767條等規定，負騰空返還土地及不當得利之責。陳椒華要求國產署儘速依法向全程興業究責求刑，要求騰空返還土地，也要追討不當利得。

▲立委陳椒華，會同環保署、工業局和國產署及環保團體，到學甲工業區4處遭填埋爐碴等廢棄物的土地進行會勘採樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南社區大學環境行動小組研究員晁瑞光表示，環保署說依法不能進入開挖，但南鐵迫遷及南山公墓迫遷為何可以強力執行？！有私人土地，也有國有土地，難道是一國兩制？！政府只會欺負善良老百姓，有權有勢的人就動不得？晁瑞光更指出，學甲還有好幾塊土地都是有埋爐碴嫌疑的，可從Google Earth衛星圖看出，現況有幾個也是亂七八糟，要求環保單位應對每一塊地都要開挖檢測。

▲立委陳椒華，會同環保署、工業局和國產署及環保團體，到學甲工業區4處遭填埋爐碴等廢棄物的土地進行會勘採樣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保聯盟黃安調理事長表示，環保單位有責任追究不法，尤其該土地已貸款數億元，更該確認違法，要求台南市環保局盡速處理，否則有違法圖利之嫌，也應儘速查明這四處土地的爐碴來源，開挖確認填埋深度、成分、體積重量，確認接觸面和底土的污染情形，請環保署和工業局追究未依法再利用爐碴而亂填埋的業者，除要求清除處理外，更應具體依法懲處及追討不當利得。

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