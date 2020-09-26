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新北新增9例本土登革熱！6男3女皆於三峽五寮里筍園務農

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▲三峽本土登革熱擴大篩檢新增9例，市府人員前往該區域進行大區塊化澩噴消防治工作。（圖／衛生局提供）

▲三峽本土登革熱擴大篩檢新增9例，市府人員前往該區域進行大區塊化澩噴消防治工作。（圖／衛生局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

新北市三峽區新增9例本土登革熱病例，為6男3女，年齡介於51至85歲間，9人皆在三峽區五寮里筍園農作。

新北市衛生局表示，自從五寮里出現本土登革熱，衛生局為防範疫情擴散，找出隱性感染者，自9月17日起主動對五寮區域居民、農友進行擴大篩檢及健康監測，檢出此9例確診個案，研判均於該區域農作時感染。目前匡列223名接觸者，已採檢209人，尚約19人檢驗中，餘179人檢驗陰性，本起群聚共計14人(含桃園市龜山區1例)。

衛生局表示，市府已對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消及衛教，且持續擴大疫調與健康監測，同時啟動區塊防治計畫，加強社區環境孳生源清除與預防性噴消作業。

衛生局長陳潤秋呼籲，三峽區所有醫療院所提高警覺，並踴躍向本局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷並務必採檢通報登革熱，以利衛生單位及時採取後續防治措施。

陳潤秋表示，市府團隊對於三峽區五寮里區域持續清查掌握高風險農友，並進行擴大篩檢及衛教宣導，加強居民住家環境孳生源清消作業，並對該區域進行大區塊化澩噴消防治工作，有信心可控制疫情。

衛生局表示，登革熱是透過病媒蚊叮咬的疾病，目前氣候仍適合病媒蚊生長，呼籲民眾應定期清除住家周遭積水容器避免養蚊，並做好個人防護措施，才能有效防止感染。民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與三峽區衛生所聯繫進行採檢。

▲三峽本土登革熱擴大篩檢新增9例，市府人員前往該區域進行大區塊化澩噴消防治工作。（圖／衛生局提供）

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