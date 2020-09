3下伏地挺身向最愛健身的「她」致意　金斯伯格國會停靈女性第1人

記者張寧倢/綜合報導

美國已故大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg)的靈柩25日於國會大廈的國家雕像廳停靈,包括民主黨總統、副總統候選人拜登、賀錦麗在內的許多官員與議員一同出席悼念儀式。但整個儀式中最吸睛的是,擔任金斯伯格的20多年私人教練的強森(Bryant Johnson)在靈柩前做了3個伏地挺身,向生前熱愛運動的她致上最高敬意。

根據《每日郵報》報導,現年55歲的強森在儀式上戴著口罩、將手裡拿著就職儀式條令放在靈柩上,稍作悼念後,他在大廳的地板上作了3個伏地挺身,向他20多年的健身夥伴金斯伯格表達敬意。

▲拜登、賀錦麗25日前往悼念金斯伯格。(圖/路透)

據報導,強森從1999年開始就擔任金斯伯格的私人運動教練,當時還是一名30餘歲的退休軍人,曾被金斯伯格稱作「她生命中非常重要的一部份」,而強森形容金斯伯格「令人驚嘆、非凡的人」,且從來沒聽她說過一句「我辦不到」。

報導指出,當年66歲的金斯伯格正在接受結直腸癌治療,被丈夫說看起來像集中營的倖存者,遇到強森以後開始了健身計畫,包括伏地挺身、平板支撐和深蹲等,20多年以來持續地訓練,還經常宣揚運動的好處。

▼25日於國會大廈的金斯柏格悼念儀式。(圖/路透)

然而,金斯柏格2009年被診斷出罹患胰腺癌,2014年還被送往醫院安裝心臟支架,卻並沒有因此放棄,很快地又回到了健身房。強森受到她的啟發於2017年出版了一本名為《RBG鍛鍊:她如何保持強壯…你也可以》,想告訴人們無論做什麼事永遠都不嫌晚。

After the release of 2018’s RBG, Ginsburg stopped by the Late Show to put Colbert through his paces via her workout routinehttps://t.co/Y0QD3DAaBa