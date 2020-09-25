山上花園水道博物館引進電動遊園車　中秋連假啟用未駛先轟動

▲台南市山上花園水道博物館引進電動遊園車，將於中秋連假啟用，由於造型可愛，未駛先轟動，已經成為遊客爭相拍攝的另一個熱門景點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

占地20公頃的台南市山上花園水道博物館，擁有廣闊的戶外空間，加上園區鋪面完整，開幕以來，吸引不少親子及銀髮族群，為了提供更多元遊憩體驗，文化局引進電動遊園車，將於中秋連假啟用，由於造型可愛，未駛先轟動，已經成為遊客爭相拍攝的另一個熱門景點。

文化局指出，山上花園水道博物館，是台南市最大的國定古蹟，除了博物館區擁有珍貴的百年淨水設施及建築外，入口兩側的花園區及密林區，都是廣闊的戶外空間，日治時期，還是台灣最大的高爾夫球場，國民政府來台後，還曾被規劃成苗圃，樹種豐富，兼具文化及環境生態價值。

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由於園區廣闊，不少遊客反映可以設置遊園車接駁導覽，文化局考量後，決定順應民意，從10月1日起，引進遊園車，先試辦3個月試水溫。

目前規劃每30分鐘行駛1班，遊園車車資為50元，目前優惠價30元，行車路線由入口廣場沿山仔頂大道，經宮之森圓環、八田水池，繞行彌四郎圓環後，順著巴爾頓大道回到入口廣場，在彌四郎圓環有設一處中途下車站，遊客可下車進入博物館參觀後，再持票到圓環搭車返回入口處。

文化局表示，10月份也逢水道博物館周年慶，加上國慶煙火即將在台南舉辦，預計將湧入大批觀光人潮，希望透過遊園車加入，能吸引更多遊客前來遊憩。

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