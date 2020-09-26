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成大副校長蘇芳慶當選南科產學協會第10屆理事長　賴清德副總統祝賀

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▲副總統賴清德，頒發感謝禮品給任期屆滿的蘇慧貞理事長。（圖／記者林悅攝下同）

▲副總統賴清德，頒發感謝禮品給任期屆滿的蘇慧貞理事長。（圖／記者林悅攝下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學副校長蘇芳慶，接任成大校長蘇慧貞，當選社團法人中華民國南部科學園區產學協會（南科產學協會）第10屆理事長，協會第10屆監事會主席由成大助理副校長莊偉哲擔任，副總統賴清德親自與會。

南科產學協會自2000年成立以來，積極配合國家產業政策推動，致力匯集不同資源為南科園區企業培育多元化、跨域人才，成大校長蘇慧貞將卸下第9屆理事長，蘇慧貞表示，成功大學所扮演的關鍵智庫角色及大學社會責任不會停止，會以創新思維與行動，加速進入全新里程碑。

南科產學協會第10屆會員大會由第9屆理事長、成大校長蘇慧貞主持，會中除選出新任理監事，及安排產學對話，並以精準生醫及數位轉型為主題，邀請會員代表分享，促成產學交流。副總統賴清德頒發感謝禮品給任期屆滿的蘇慧貞理事長。


屏東大學安排參觀屏商校區VAR體感技術中心，展示VR、AR及MR等設備與軟體技術，讓會員感受虛實整合臨場感。副總統賴清德蒞臨會場，副總統強調，蔡政府推動「大南方大發展議題」，從南科延伸高雄路竹、橋頭科學園區，連接屏東農業生物科技園區，新南向成功關鍵在南台灣。

蘇慧貞校長提到，協會是產官學交流創新的大平台，連結政府資源及學研界相關創新研發成果，協助輔導廠商共同創造未來技術與價值。回顧第九屆任期，業界會員增加13家，超越學界會員數，透過高階主管交流聯誼，讓產學的交流更緊密。協會啟動核心動能再造，提升專業培訓量能，協助建構南部創新創業平台，媒合大專院校資源，協助企業升級與轉型，透過平台深入對話，以實質行動來解決各種難題。

▲副總統賴清德，頒發感謝禮品給任期屆滿的蘇慧貞理事長。（圖／記者林悅攝下同）

▲成功大學副校長蘇芳慶當選南科產學協會第十屆理事長。

第10屆會員大會理監事經全體會員代表投票結果，共選出中山大學、中正大學、中華醫事科技大學、正修科技大學、台南應用科技大學、成功大學、虎尾科技大學、南台科技大學、屏東大學、屏東科技大學、高雄大學、高雄科技大學、高雄醫學大學、崑山科技大學、嘉義大學、等15所大專院校，以及工研院、中鋼、台灣應材、台積電、亞果生醫、半導體中心、東台精機、東捷、直得科技、屏東農業生科園區、漢翔、群創、聯華電子等13家企業、法人與政府單位之理監事代表。

▲副總統賴清德，頒發感謝禮品給任期屆滿的蘇慧貞理事長。（圖／記者林悅攝下同）

南科產學協會結合南部地區大專院校、研究機構、南部科學園區相關主管單位及事業單位，長期投入園區在職訓練，包括從業人員技術提升及高階主管領導統御，近幾年向下延伸至校園培訓應屆莘莘學子，協助進入職場前短期訓練，縮短學用落差，有效協助企業掌握關鍵人才。因應遠距教學的後疫情時代，南科產學協會表示，協會建構網路學習平台、多元數位課程，也加入國際資源鏈結MIT OCW，讓學習放眼全球。

▲副總統賴清德，頒發感謝禮品給任期屆滿的蘇慧貞理事長。（圖／記者林悅攝下同）

▲屏東大學VAR體感技術中心會員體驗。

人才媒合方面，透過多元媒合形式，包括學長姐給問、主題式校園成果發表暨人才媒合、企業實習、企業客製化招募活動、研習暨就業媒合、產業碩士專班等，南科產學協會指出，將產業需求帶到校內，有助於教授和學生的學術研究方向更貼近產業需求和國際產業趨勢，學生在校期間便參與替產業解題之研究，深耕所需基礎技術，創造未來就業或深造的價值，也有助於讓一流人才留在台灣，為台灣打拚。

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