裸下體與車友妻同房…遭逮扯：我上大號！隔天裝傻再揪看日出

▲詹姓男子發現妻子與自己多年好友搭上線，不僅常相約出遊，甚至上摩鐵開房間。（圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／彰化報導

詹姓男子與王姓男子為Mazda車友，每周會相聚聊天1、2次，有時詹男也會帶上妻子一起，沒想到，詹妻卻因此與王男產生情愫，2人不僅開始相約出遊，甚至還多次進出摩鐵開房間。一日詹男前往摩鐵抓姦，當場目睹好友下半身赤裸與妻同床共枕的畫面，氣得怒提告，而法官審結則判偷情2人需賠償詹男15萬元。可上訴。

詹男2019年10月間發現老婆時常晚歸，起初大約10、11點回來，後來變成凌晨甚至是早上，不過每每詢問去哪、跟誰，妻子都避而不談。同年隔月底，詹妻連2日沒有返家，隔天還PO文打卡去哪裡玩，詹男驚覺有異，遂開始循線追查，意外發現原來妻子已與自己的好友王男搭上線，2人不僅會手搭手、互相搭肩一同出遊，甚至還多次進出摩鐵開房間。

同年12月底詹男發現妻子再次與王男出遠門，速與徵信社及警方聯手，31日凌晨進入基隆某摩鐵抓姦，當場目睹下半身裸露生殖器的王男以及妻子共處一室，且床上棉被凌亂，顯見2人剛起床。

警察離開後，偷情的2人完全不避嫌，元旦清晨直接轉往嘉義阿里山看日出！詹男忍無可忍，氣得上法院向2人提告求償100萬元，怎料都到這地步了，多年好友王男竟完全沒有悔意，還囂張嗆聲，「賠個100萬、200萬都沒關係」。

法庭上，詹男表示自己與王男是Mazda車友，2人常相約聊天，他偶爾會帶老婆去，不過次數不多，另因王男年紀比較大，他把對方當哥哥看，當時與妻結婚已5年，自認與妻感情不錯，所以沒有多想。

彰化地院審理時，王男與詹妻坦承一起出遊同住一房，但否認有發生關係，聲稱兩人情同兄妹。王男強調，在摩鐵時沒穿褲子是因為他在上大號，警方近來時來不及穿褲子，一切僅是誤會；而詹妻則表示，自己本身有憂鬱傾向，找王男僅是聊夫妻感情的問題，想獲得解答。不過法官認為2人行為明顯已逾越一般男女正常分際交往情形，審結判他們須一同賠償詹男15萬元。可上訴。

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