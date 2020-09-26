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公公婚宴「當眾摸胸」兒媳！新娘燦笑全順從　緊貼影片全都錄

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▲▼又見低俗婚鬧。（圖／翻攝自影片）

▲又見低俗婚鬧。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸婚鬧再升級！日前，一段奇葩婚禮的影片在網路熱傳，引發網友紛紛吐槽。影片中，一名公公在婚宴上，一臉羞澀的公主抱兒媳婦，更接受對方的餵食。一邊圍觀者不斷嬉笑起哄，還意味深長的問「好吃嗎」？令人心驚的是，這位公公抱著新娘，但他「那一手」就剛好摸到其中一邊胸部。

綜合陸媒報導，新娘小麗（化名）在到達男方家後，在當地的村民起鬨下，被公公抱起。公公兩手環抱著兒媳婦，頭上還戴著紙盒、綁著彩色氣球。新娘這時開口說，「爸爸，今天高興嗎？」他一邊抱著兒媳一邊回應，「哎，高興！」一段對話後，村民一陣鬨笑聲此起彼伏。

隨後，婚宴主持人又遞過話筒，教新娘說「我要給你餵炒麵」，新娘配合說，「我要給你餵炒麵，你吃嗎？」公公一臉嬌羞，回答「吃」。這時，村民紛紛起鬨問「公公好吃嗎」？然後新娘從紙盒裡舀出炒麵，遞進公公的嘴裡問，「好吃嗎？」公公也很配合，吃進了兒媳遞過來的炒麵說「好吃」。

這時，新娘再次問公公「還吃嗎」？又給公公餵了一口。最後，主持人又教了新娘一句話，「這回的是軟的還是硬的？」沒想到，新娘也乖乖照問了，主持人幾番刁難，讓村民們起哄聲不斷。

網友們看後紛紛罵翻，婚鬧簡直是噁心死了，「惡俗你們不也看的津津有味」、「都不知道笑點在哪」、「低俗」、「愚昧」。

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