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Google前CEO曝中國科研如何「超英趕美」　美國這點10年內被翻盤

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▲▼Google總公司雇用了來自世界各地的人才，其中多數來自印度與中國。（圖／路透）

▲華為在5G技術上領先，其強大的資金後盾是研發團隊高效的原因之一。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

前Google執行長舒密特（Eric Schmidt）參加BBC的節目《談論亞洲經濟》（Talking Business Asia）時指出，美國近年來之所以在科技開發上被中國迎頭趕上，是因為「搞砸了」（dropped the ball）基礎研究，缺乏足夠的資金支持研發，導致美中之間差距不斷拉近。

現任美國國防部創新委員會主席的舒密特認為，儘管美國在科技研發上對中國仍佔優，但優勢正在迅速縮小，「中國是認真地在關注新的AI技術，且在論文發表方面，中國已經趕上了。」

根據《世界經濟論壇》提供的數據，中國在2018年正式取代美國，成為科學論文發表數量最多的國家。電訊業龍頭華為已經投入了世界最高的預算，將研發團隊視為公司的「命脈」，而這也讓華為在人工智能以及5G領域上有所領先。

舒密特將美國失利的原因歸咎於投入資金不足，甚至是60年來最低，「在我的一生中，美國毫無疑問是研發領域的領頭羊。以往投入在研發工作的資金大約是整體GDP的2%，但最近這個數字已經淪落到要比開發人造衛星的錢還要少。」

▲▼Google總公司雇用了來自世界各地的人才，其中多數來自印度與中國。（圖／路透）

▲Google總公司雇用了來自世界各地的人才，其中多數來自印度與中國。（圖／路透）

《紐約時報》報導指出，今天的美國在研發層面上領先中國，但50年後情勢便會翻轉。中國的超級計算機數量已是美國的兩倍，部署的5G基地台更是高達15倍，在研發上的總投資預估和總體經濟量在10年內就會正式超越美國。

總統川普曾考慮，阻止中國人參加美國院校或研究機構的研究，以避免被竊取高級技術和敏感資訊。中方對於川普的舉動則回應，這是「赤裸裸的霸凌」。舒密特也不太認同這項政策，「美國本身缺乏足夠的人才去掌握這些技術。技術移民對於美國的競爭力、全球競爭力至關重要。」

他指出，「這些禁令只是讓中國更有可能去投資自己的國內製造業。中美關係的正確策略應該是『競爭夥伴關係』，美國需要能夠與中國合作，同時也與中國競爭。我們需要合作的領域還很多。」

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