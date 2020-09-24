手機行事曆「陌生人狂接話」爆詭異　男抖：你那西元幾年！真相揭曉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友近日在手機行事曆打上備註事項，怎料每隔幾小時就莫名消失，有所警覺的他立刻更改密碼，然而情況並未改善，甚至跑出陌生人「跟他對話」，起初原po曾懷疑是碰上未來人，好在後來找出原因，心中的大石也才終於放下。

男網友在dcard提到，25日要面試的他，事前在手機行事曆上備註提醒「某某公司面試」，但不知為何，這段文字竟自動消失，原本他以為是手機出問題，所以不厭其煩地重複了好幾次，結果每隔幾小時就會不見，直到上面出現「X你娘」3字，他才瞬間意識到「是不是被盜了！」

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▲▼紅線為原po打在備註上的話；黃線則為陌生人回的話。（圖／原po授權引用）

於是，他迅速更改密碼，並重新打上備註；恐怖的是，後面突然冒出一句，「你沒有覺得行事曆怪怪的嗎？」接著兩人便展開了對話，主要圍繞著盜帳號、帳號相連等話題；好笑的是，一度懷疑對方是未來人的原po，還忍不住留言問，「你那邊是西元幾年？」

事後，男網友詢問Google客服，經查原來是他之前在蝦皮買YouTube家庭會員，跟其他5個人共用YouTube帳號，「當你發備註且紀錄在家庭活動下的話，就會分享給家庭的會員。」

▲男網友一度懷疑對方是時空旅人。（圖／原po授權引用）

po文引發熱烈回響，網友們看完不禁打趣道，「看來是跟平行時空的某個人共用行事曆了」、「我覺得很酷欸」、「其實那是未來的你，回到這時間點」、「問他那邊西元幾年也太好笑」、「嚇得我跑去看行事曆，還好是空的」、「這年頭...行事曆都成精了」、「一定是時空旅人」。

另外，也釣出有類似經歷的苦主，「我之前也遇到過，辦網易音樂的時候，跟蝦皮賣家買過大陸手機號碼，後來發現他不只賣給一個人。」