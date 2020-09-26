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15歲資優生刺死霸凌者！56名同學聯名求情　死者父放話一定會報復

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▲▼資優生刺死霸凌者。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲家屬們在監獄外等待。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陳泗翰出獄那天是8月25日，20幾個家屬在監獄門口等了3個小時。6年前，還在讀國三的陳泗翰被同校學生李小東兩次毆打，放學後又被拉到校外互持刀「單挑」。當天，李小東意外身亡，倖存下來的他被判8年。母親始終認為兒子是「正當防衛」。

據《澎湃新聞》報導， 案發當時，陳泗翰是貴州甕安四中的一名國三學生，成績優良，常考進班級前10。在50多公里外的福泉縣工作的父母對他寄予厚望，國一時將他送去甕安讀書，寄宿在他二伯家，因為那邊的「教育品質更好一些」。

事後陳泗翰總是想，那天如果能早點起床，在外面買早餐，可能什麼事也沒有。2014年4月30日，他有點遲到，一路飛奔到學校，然後去學校餐廳排隊買早餐，麻煩就在這一刻找上他。

排在他前面的男生連踩了他幾腳，他並不認識這個人，不明白對方為何找他茬，後來才知道此人叫李小東，常同金威那幫人一起玩。金威是留級生，「家裡有錢」，是本校有名的「校霸」。

▲▼資優生刺死霸凌者。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲陳泗翰（中間紅衣者）出獄。（圖／翻攝自澎湃新聞）

同學回憶， 「校霸」們經常隨機打人，以此樹立「權威」， 陳泗翰只是被選中的一個。陳泗翰問李小東「為什麼踩我」，李回答「我喜歡踩」。他就把李推開，李一拳打過來，旁邊排隊的七八個人也圍上來一起打他，將他打倒在第一排的桌子上。這時，食堂阿姨斥聲阻止，他們才散開。

陳泗翰繼續排隊，李小東又過來，叫他放學後等著。當他坐下來吃早餐時，金威走過來，朝他頭上敲了一拳，再次放話威脅。陳泗翰不敢說話，甚至沒留意到碗裡被吐了一口口水。

他們沒有等到放學，第二節課後，陳泗翰站在教室門口透氣，李小東和金威帶了一二十人找上門。李小東拿出一把刀（管制刀具）威脅他，沒說幾句就開始動手，一群人在走廊裡拳腳並用，對他邊推邊打，一直打到廁所。毆打持續了十幾分鐘，其間李小東問陳泗翰服不服，他沒回答。

中午放學後，李小東、金威等人把陳泗翰拉到學校附近的花竹園社區，李小東又問他服不服，不服就單殺。金威叫他們一人拿一把刀對殺，「不是你死就是他死。」臨走前，李小東說下午還要打他。

下午，陳泗翰故意等到鈴聲響了才進教室，那個下午甚至那一整天，他都在恐懼中度過。放學後，他不敢出教室，幾個同學陪著他等，5點左右，金威強行把他從教室里拉出來，從5樓拖到1樓，與李小東等十幾人會合，然後把他帶到附近的商店。

▲▼資優生刺死霸凌者。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲資優生刺死霸凌者。（圖／翻攝自澎湃新聞）

5點半，李小東拽著陳泗翰的衣領往花竹園巷道走。因為陳泗翰不願意走，李小東說，「你再不走的話，我過10秒就踢你一腳，」並叫人計時。被打之前，他還聽到有人對李小東說了一句，「你不把他殺到，不要來見我。」

沒有人看清楚，陳泗翰和李小東究竟是怎麼「殺」起來的。也沒有人看見，陳泗翰被拽入巷子前一刻，同年級的同學賀翔偷偷遞了一把刀給他。

隨即，李小東衝上來，揮著右拳跳起來打他的頭，他下意識用手去擋，不知怎麼的，李小東右側鎖骨下方被他左手上的刀戳到了。屍檢報告顯示，此創口未傷及胸腔臟器。

兩人各退一步，李小東指著流血的傷口說「這是要哪樣」，並用右手從口袋裡摸出一把刀，衝他殺來。他用拿刀的左手壓制對方的右手，右手則壓制對方的左手，近身搏鬥間，忽然感覺左後背一涼，情急之下他用力甩開對方，並刺到了對方的胸口，然後轉身逃跑。他不知道，身後的李小東持刀追出幾十公尺後，倒在了地上。

▲▼資優生刺死霸凌者。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲陳泗翰當時的胸部CT。（圖／翻攝自澎湃新聞）

陳泗翰用右手捂著左背上的傷口，往二伯家方向狂奔了七八百米，見到表哥後，他像是卸下一口氣，一頭靠在表哥身上，癱軟在地。案發當晚，醫院下了病危通知書。但2個多月後，縣檢察院委託貴陽醫學院法醫司法鑑定中心再次鑑定，結果改為，左肺壓縮約50%，屬輕傷一級。

當時，母親給受傷的兒子擦身時發現，他全身都是淤青，醫院的檢查報告稱其「全身多處軟組織損傷」。最讓她心疼的是，兒子醒來後說的第一句話，「媽媽，我不知道是怎麼跑出來的。」

可是事後，甕安公安與法院方面均認定「被害人主動挑起事端，有明顯過錯」。2014年8月29日，甕安縣人民法院一審以故意傷害罪判處陳泗翰入獄8年。陳泗瀚上訴，上訴時，他們提交了陳泗瀚的醫院檢查報告、全身是傷的照片，以及四中學生請求法院輕判陳泗瀚的聯名信。這封聯名信是一審判決後同學自發寫的，共有56名學生簽字按手印。信上說，「他不是真正意義上的殺人犯，他曾經是一名品學兼優的學生，也是一名積極向上的同學，更是這起事件中的一個受害者，一個需要你們保護的受害者。」

可是，貴州省黔南布依族苗族自治州中級人民法院二審依舊裁定維持原判。此後，陳泗瀚的父母一直在申訴，代理律師林麗鴻表示，此前向貴州省高院的申訴已被駁回，目前正在向最高人民法院申訴，她表示陳泗瀚屬於「正當防衛」，不應承擔刑事責任。

▲▼資優生刺死霸凌者。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲陳泗翰當時的病危通知書。（圖／翻攝自澎湃新聞）

2019年3月20日，甕安縣公安局一名接近該案的工作人員稱，當年「正當防衛」的法律概念不清晰、相關案例不足，放到現在，這案子最多就是防衛過當。3月21日，甕安縣法院回應，稱公安的上述說法符合實際情況，現在判決此案可能有不同結果。

2020年8月25日，陳泗翰出獄後，親屬們在甕安老家為他接風洗塵。他在監獄裡考取了法律專業的大專文憑，曾有過重新讀書的想法，可是出來後，才發現讀書的想法不太現實，雖然親戚和律師都願意幫他謀出路，但提起未來，他仍然感到迷茫。

「一張白紙上面有一個黑點，大家注意的還是白紙上的黑點，不可能去注意其他白的地方。」陳泗瀚談論自己時異常冷靜，並習慣性禮貌地微笑，帶著一絲不易察覺的苦澀。

而死者李小東的父親至今恨意難消，今年7月，他放話說一定要報復陳泗瀚。李小東的母親則通過伯母轉達，她心情不好，不想見人。

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