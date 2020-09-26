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北捷「文湖線、環狀線」哪個好　答案一面倒！2字是關鍵

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台北捷運同為「中運量」系統的文湖線（左圖）與環狀線（右圖），引發網友討論哪個比較棒。（本刊資料照）

▲台北捷運同為「中運量」系統的文湖線（左圖）與環狀線（右圖），引發網友討論哪個比較棒。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北捷運同為「中運量」系統的文湖線與環狀線，經常被拿來比較。就有網友發問「環狀線跟文湖線哪個比較棒」引發討論，結果答案一面倒，更點出重點在於「轉乘」設計。

環狀線車廂比起文湖線列車要來得寬敞，然而目前沿線轉乘站不多。（本刊資料照）

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有網友在PTT八卦版指出，「大台北地區的捷運線，討論度最高的兩條線應該就是文湖跟環狀線，有別於其他線坐擁較長的轉乘路線，哪個比較棒？」掀起討論，有人直言說，「環狀線被板橋那段毀了」，有人則分析說，「文湖線班次多，環狀線則是到板橋車站方便，（轉乘）高鐵台鐵都適合，文湖線也因為松山機場繞了一下。」

環狀線板橋站的轉乘設計，讓民眾抱怨連連。（本刊資料照）

更有網友寫道，「環狀線簡直超拖的，搭到我下車頭都想去撞環狀線的柱子。」「環狀線慢30年才蓋還可以爛成這樣，世界奇觀。」也有網友認為，文湖線轉乘跟動線遠遠勝過環狀線。

針對民眾頻頻抱怨的轉乘問題，新北捷運局長李政安受訪時曾表示，環狀線新北產業園區站、板橋站的中長程客運站都在規畫興建，而2022年安坑輕軌、2025年萬大中和線也將與環狀線相連接，完成後就能提供更便捷的轉乘。


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