醫護界最怕「鳳梨之神」！醫師不信邪插下吸管：各種災難都放出來

▲醫界流傳吃鳳梨會讓病人爆增。（圖／pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

各行各業間都會流傳不同的迷信，也有不少不信邪的人親自碰上後，不得不承認「真的有影響」。近日就有一位醫生分享他的親身經歷，引來眾多醫護界的網友共鳴，甚至有人感嘆「這不是迷信，這是信仰阿」。

原PO是一位住院醫師，他24日在Dcard分享，住院醫師的薪水不會因為病人增加而提升，所以會私心希望不要有太多病人要處理，就彼此相傳一些要避免的食物等迷信，像是鴨胸（壓胸=CPR）、養樂多、多多、多力多滋（病人會多）等等；其中最「碰不得」的就是鳳梨跟芒果，「一個會很旺一個則是會很忙。」

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原PO表示，起初覺得「我們身為受到西方科學陶冶的西醫師，怎麼可以取信於這種怪力亂神的東西」，直到有天在下班10分鐘前拿了一杯外送員送錯、也沒人願意（敢）喝的鳳梨冰茶，「沒想到，吸管插下去的那一刻，就像打開潘朵拉的盒子一樣，把各種災難都放出來了...」。

▲原PO發文分享。（圖／翻攝自Dcard）



原PO說，他才剛喝完一口，立刻被通知有一床病人自拔鼻胃管，要他去處理，接著工作開始一件接一件，原本可以下班的他竟然加班2個多小時，「這就是鳳梨的威力嗎？」，「從那天之後，我真的是對各種鳳梨芒果避之唯恐不及... 總之，我信了！我信你了鳳梨之神，可以了吧」。

文章一出就引來醫護界網友共鳴，紛紛留言自己的經歷，「自從上班後鳳梨芒果每日C全拒！」、「最近上班遇到的迷信是不能亂講話，有個學姊說她沒做過body care，結果後面直接連收三個」、「我還遇過一個醫生公務手機用柯南片頭曲，然後旺的要死，叫他換鈴聲不信邪」、「這不是迷信，這是信仰阿」、「上班日鳳梨、芒果、印章加水絕對不碰」、「我媽都拎鳳梨去醫院邊上班邊吃，直到某天上班突然忙整個班，隔天上班前問她要不要把昨天的鳳梨吃完，鐵齒三四十年的老媽才默默的說『先不要好了』」。

▲▼文章引起網友熱烈回應。（圖／翻攝自Dcard）

