秋天報到全台降溫！他酸「南部人25度就穿羽絨衣」…南北網戰翻

▲早晚溫差大，許多人開始穿起外套。（示意圖／記者季相儒攝）

記者施怡妏／綜合報導

時節進入「秋分」，氣溫將變得更涼爽，日夜溫差大，許多人出門時會穿上外套，避免晚上回家時著涼。有網友指出，台北今天早上變涼，騎車微涼但是還不會冷，穿短袖騎車溫度剛剛好，但是看到很多路上穿外套的人，「是不是穿外套的都是南部人？」貼文一出後，引發戰南北討論。

原PO在PTT板上發文，最近台北漸漸變天，早上騎車的時候感覺涼涼的，穿著短袖T恤騎車，雖然涼但還沒有到要穿外套的地步，但是路上許多騎士紛紛穿著外套，因此他感到疑惑，「又不冷穿什麼外套？感覺只有南部人才會覺得今天天氣冷，今天台北騎車穿外套的人，應該都是南部人吧！」

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貼文一出後，立刻引起網友熱議，也引爆南北戰的討論，「在台北會騎機車的就是南部人啦，還分什麼外套」、「台北人沒學過怎麼騎機車」、「高雄今天出門擦防曬乳的是不是都北部人」、「馬路上都是南部人，台北人只會搭捷運公車」、「南部20度左右會出現穿羽絨衣的」。





▲留言引發南北戰。（圖／翻攝自PTT）

也有網友指出，「大概25度中南部人就會穿羽絨衣，不信話可以多觀察」、「某年清明回嘉義，路上騎車不分男女都穿羽絨衣」、「南部人真的特別怕冷」、「很多人喜歡遮陽」、「我從美國回來後覺得0度很溫暖」。

中央氣象局表示，這禮拜有一波鋒面通過及東北風增強，北東氣溫下降，而今日全台平地最低溫落在鯉魚潭測站20.8度，桃園以北到宜蘭高溫也僅26度，25至27日（周五至日）受東北風影響，北東轉有局部短暫陣雨，其他地區多雲，南部地區及中部山區午後有局部短暫雷陣雨；全台晨間、深夜都有涼意。