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反嗆美充當「人權教師爺」！　陸：中國政府高度保護人權

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▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新疆維吾爾族人權一直備受國際關注，美方近日還通過法案，禁止所有新疆製品進口，並拒絕中國官員入境等。對此，中國外交部發言人汪文斌昨（24）日反嗆，美方習慣於充當「人權教師爺」，對別國人權狀況指手畫腳，中方絕不接受，並表示願促進世界人權事業的共同進步。

針對美國務卿蓬佩奧批評中國人權的言論，汪文斌在24日的記者會上表示，事實上，美國自身人權狀況很糟糕，「不能呼吸」、「黑人的命也是命」，全世界有耳共聞、有目共睹。聯合國人權理事會前不久通過決議，強烈譴責美國國內嚴重的種族歧視問題。

汪文斌續指，但美方卻習慣於充當「人權教師爺」，對別國人權狀況指手畫腳，他呼籲美方應該要有自知之明，首先應當正視並糾正自身存在的問題。

▲共和黨全代會,黑人的命也是命,示威,華盛頓特區,白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲黑人的命也是命。（圖／達志影像／美聯社）

汪文斌提到，中國政府高度重視促進和保護人權，奉行以人民為中心的人權理念，成功使8.5億貧困人口脫貧，依法保障公民言論、宗教信仰自由和少數民族參與國家事務管理的權利，人民各項權利得到切實保障。

汪文斌還說，中國參加聯合國人權理事會時，期間有120多個國家對中國在促進、保護人權方面的成就，給予充分肯定，並讚賞中國的發展進步為世界人權事業作出的重要貢獻。

「世界上沒有任何一個國家的人權狀況是完美無缺的。中方願意同世界各國在平等和相互尊重基礎上開展交流，促進世界人權事業的共同進步。」汪文斌強調，中方絕不接受「人權教師爺」，反對搞雙重標準，反對歪曲事實、造謠抹黑，反對藉人權問題干涉他國內政。

▲▼美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

▲美國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

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