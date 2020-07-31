快訊／高雄砍情敵女煞被強擄報復　7小時後警方救出…局長將親自說明

記者黃子倩／高雄報導

這起發生在31日早上10點多高雄文自路上毆打擄人案，事後警方深入追查發現竟然和剛因砍人案到案的陳姓女嫌有關係，原來她投案後，在分局製作完筆錄，離開分局的途中，遭到對方友人擄走，畫面讓人看了怵目驚心，警方事隔3小時先抓到3名嫌犯，挨打的男子被丟包在岡山一家醫院，事隔大約7小時，遭擄走的陳姓女子也被警方救出，沒有受傷，對此，高雄市警察局長劉柏良親上火線說明。

▲高雄砍情敵女煞與男友遭對方報仇擄走，男被爆打後丟包醫院，女煞也在7小時後被警方救出。（圖／記者吳奕靖翻攝）

劉柏良稍早接受訪問提到，目前關於整起擄人案的相關背景仍在了解中，只能確定與30日的當街砍人案有關，砍人的陳女、蕭女以及黃女，3人為朋友關係，黃女因心情不好，跑到蕭女家中吃下2、3顆安眠藥後休息，才得以平復情緒，怎料，陳女得知此事，卻不滿蕭女沒有第一時間將黃女送醫，雙方因此在微信上大吵一架，最後相約談判，陳女自認身材比蕭女嬌小，擔心被對方傷害，帶上水果刀防身，結果兩人一言不合，陳女便持刀砍傷蕭女，只是陳女31日凌晨剛投案，訊後和男友離開分局時，竟被對方人馬盯上，遭擄走強打上車。



劉柏良指出，受挨打的男子於今上午11時被發現遭丟包於岡山秀傳醫院，下午4時許，則於中都愛河濕地公園發現被擄的陳女，全案共有3輛車涉案，起初僅查獲2輛車，而記者會進行時，警方於左營區華夏路口查到第3輛涉案車輛，目前已將該車、嫌犯帶回警局偵訊中。

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