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中和何嘉仁爆虐童！老師「拖拉摔」愛女　校方黑歷史曝光

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郭姓媽媽發現女兒不對勁後，緊急去台大醫院驗傷。（讀者提供）

▲郭姓媽媽發現女兒不對勁後，緊急去台大醫院驗傷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

一名就讀新北市中和區何嘉仁國際幼兒園的5歲女童，本月9日返家後，被媽媽發現左腳有傷痕，園方卻沒通報，媽媽詢問園方，但對方態度強硬，還要求「不要看監視器」。媽媽無法接受，決定報警、查看監視器畫面，結果發現代課老師施暴，拖、拉、摔女童，驗傷後決定提出告訴。

郭姓媽媽表示，事發當晚，幼兒園導師來電，說女兒今天自己拿被子到教室門口睡覺，行為很奇怪，希望媽媽能夠教一下小孩。但媽媽詢問女兒，女兒卻說：「是被老師拉出去的！」媽媽大吃一驚，立刻致電導師，要求至幼兒園看監視器畫面確認。

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家長出具中和何嘉仁國際幼兒園對話截圖。（讀者提供）

郭姓媽媽隔天親自到幼兒園，但園方卻不願提供監視畫面，理由是「因為有拉扯動作」怕媽媽誤會，只提供手機翻拍的畫面給媽媽。媽媽無法接受，決定報警處理，結果看到監視器畫面後讓她心碎，因為女兒被代課老師拖、拉、摔，她指控園方縱容老師的暴行，堅持提告。

郭姓媽媽說，根據監視器畫面，她的女兒在午睡時間，被代課老師從教室拖拉出來，並摔到教室外，女兒趴在地上沒有起身，結果老師狠狠關上門，將女兒一人獨自留置在外，老師還特意從女兒身上跨過去，讓她氣憤難平。

驗傷顯示「左下肢脛與膝蓋鈍挫傷」。（讀者提供）

郭姓媽媽要求老師出面說明並道歉，但園方態度強硬，強調老師只是將小孩「請出教室」，小孩會受傷，是自己摔倒賴在地上不起來，把責任全推給小孩。更讓媽媽不滿的是，園方最後的處理方式，竟然是退還學費，不讓女兒繼續就讀，讓人無法接受。

何嘉仁國際幼兒園中和校區遭家長指控拖、拉、摔女童。（翻攝畫面）

郭姓媽媽出具女兒到台大醫院驗傷的診斷證明表示，女兒不僅左腳小腿骨、膝蓋受傷，精神上更出現「焦慮情緒」狀態，因此當下決定向新北市警局中和分局安平派出所提告，並尋求律師協助。

本刊調查，去年11月起，全台17間何嘉仁幼兒園，有16間有違規紀錄，包括不當管教、學童遭老師關在房間、超收嚴重等。翻開司法判決，何嘉仁國際幼兒園相關的妨害自由、侵權行為損害賠償等案例也很多，更被網路社群「靠北惡質幼兒園」形容為「何嘉仁罰不怕」。

針對這次事件，中和何嘉仁國際幼兒園回應表示，女童沒有午睡的習慣，老師是請她出去，希望不要妨害其他人午休，另外，因為教室環境的關係，才跨過女童身體，絕對沒有羞辱的意思，家長上門理論後，代課老師吃不下、睡不著，十分擔心。至於家長提告部分，何嘉仁強調交由檢警及教育局做後續處理。

根據規定，若園方違反幼兒教保及照顧法，政府將要求限期改善，若屆期仍未改善，可處負責人3,000元以上、3萬元以下罰緩，並得按次處罰。若情節重大或連續處罰3次，仍未改善者，得依情節輕重減招、停招、停辦或廢止設立許可。

家長出示報案三聯單，強調已對園方及老師提告。（讀者提供）

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