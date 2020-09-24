新北線上教學成長百倍　16教師獲「科技化學習種子教師」授證

▲新北市教育局與學習吧共同籌設「科技化學習種子教師培訓計劃」。（圖／學習吧提供，下同）



記者蔡文鈴／新北報導

受到新冠肺炎衝擊，不少學校都採取線上教學，順勢助長國內知名線上教育品牌使用率，新北市使用的人數較前一年成長100倍，全台使用人數更突破200萬人，業者與新北市教育局共同創力培訓計畫，培訓時數可折抵教師研習時數，盼全市教師能一起參與，讓線上教學能更普及。

新北市教育局局長張明文表示，市府看見親師生對新型態教育方式的渴求與期待，年初首創「新北市科技化學習扶助教學中心」，加速線上教育的普及和提升學生科技化學習的能力，並把「整合科技產學合作」，列為109年度教育局施政計劃重點之一。

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張明文表示，新北市領先全台腳步超前佈署，與「學習吧」攜手培育線上教育師資，充實科技教學能量，未來將透過這些種子教師連結社群和其他老師，持續擴充授課內容和服務對象，嘉惠全市數十萬名學子。

為了讓老師在線上教學進行更順利，學習吧與新北市教育局共同創立的「科技化學習種子教師培訓計劃」，學習吧主責數位能力的培訓，而市府提供經費及硬體設備，並允許培訓時數扣抵每年的教師研習時數，也象徵科技化學習正式融入教師的研習課程中，首批共有16位教師通過培訓並獲得證書。

此外，教育局也創建「新北市親師生平台」、「新北學Bar臉書粉絲團」，學習吧上也有「新北專區」，由優秀教師自發性地做線上課程的示範。在實務面，市府同步著手培訓線上教育師資，推廣認證機制，呼籲各校薦派種子教師參訓，期待透過點、線、面的串接，讓線上學習普及到全市各個角落。