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已懂得用「鉻」　伊朗考古發現1000年前不鏽鋼技術

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▼位於伊朗南部（Iran）的查哈克村（Chahak）。（圖／截取自Google地圖）

▲位於伊朗南部的查哈克村發現，1000年前的人類已經掌握不鏽鋼技術。（圖／截取自Google地圖）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

倫敦大學學院（UCL）考古學家阿里皮爾（Rahil Alipour）研究發現，不鏽鋼製造技術在19世紀初已經存在，其中，在鋼材裡有添加以鉻金屬形成的「鉻鋼」，這些鉻鋼能防鏽，及抵抗腐蝕。經過研究分析，證實為查哈克村（Chahak）所生產的鋼鐵，並發現一種化學示蹤劑的成分（chemical tracer），可以幫助鑑定博物館及考古收藏中的坩堝鋼（Crucible steel）製品。

根據《Science Alert》報導，阿里皮爾推測，位於伊朗南部（Iran）的查哈克村（Chahak），可能在波斯時代是重要煉鋼中心。他亦發現到許多用來融化金屬容器的坩堝遺物，經過放射性碳定年法，及掃描式電子顯微鏡的研究，存在坩堝中的鋼顆粒的鉻含量，達到1％至2％，而這些鉻含量使鋼變得堅硬。

而如今查哈克村所製造的鋼劍，沒有得到許多人喜愛，由於當年的冶煉師加入磷（Phosphorum），雖然能夠與合金更混合，卻讓鋼變得容易脆，即使鋼劍外表華麗，卻不實用便失去它原有的價值。

存在不鏽鋼裡的「鉻」，在秦始皇時代已經出現。據悉，當時秦國工匠為了防止鏽蝕，特意對秦始皇陵墓中的兵馬俑、青銅兵器進行鉻的處理。

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