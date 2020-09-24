買家收包裹問「為何寄垃圾」！他回一句話掉入陷阱　網曝3大疑點

▲買方收到包裹後，立即回傳影片質問賣家，「為什麼寄垃圾。」（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

現在網路拍賣、購物非常盛行，但衍生的詐騙或消費糾紛也不少，一名網友在臉書「爆料公社」表示，他日前透過網拍軟體，賣出一個收藏模型，不料買家收到貨物後，隨即問了他「一句話」，接著就開罵「為什麼寄垃圾來」並拒絕付款，讓原PO相當冤枉。

原PO在爆料公社表示，他本身不是職業賣家，只是剛好有收藏模型公仔想賣，就透過拍賣網站PO上六件商品共18000，買家下單時又跟他多買了2件模型，最後協商的金額是24000元，他談妥後就裝箱把模型寄給對方，沒想到卻是他惡夢的開始。

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▲買家堅持不匯款，甚至揚言提告原PO詐欺。（圖／翻攝自爆料公社）

原來買家收到包裹後，馬上私訊問他「有沒有出貨包貨的錄影影片」，他聽了也誠實回答「沒有」，接著對方就開始罵「為什麼寄垃圾來」、「打開全部都垃圾」、「我之前就是有被騙過，所以都會全程錄影，保障我的權益」，最後也傳了一堆開箱後的照片給他，證明箱子內確實只有「垃圾」，沒有模型。

原PO聽到買家的說法也滿頭問號，他強調自己絕對沒有寄垃圾，雙方私訊吵了一陣子，他決定找黑貓跟網拍申訴，買家則堅持不會匯款的立場。原PO看完對方的「開箱」影片後指出，「當初我封箱的時候，兩邊都是按好沒有縫隙，也沒有後來的中間的小洞，箱子也是新的，然後上面下面都是黏成H的形狀。」

原PO指出，開箱影片嚴重曝光，根本什們都看不到，現在對方堅持不匯款，他的模型也莫名失蹤，「我已經去提告了，現在只能等通知，能走的途徑都走了，現在就等警察調查」，「我也不是第一個被這種手法騙的人，但我覺得如果受害者都息事寧人的話，好像只會姑息養奸」，強調一定會追究到底。

▲原PO最後決定報警處理。（圖／翻攝自爆料公社）

文章分享後引發熱議，網友點出3項疑點，「正常人收到不對的東西，應該都是問，『怎麼收到這個』，不是先問你包裝有沒有錄影吧」、「正常拍影片根本不可能大曝光，明顯有後製處理過或當初拍就有動過手腳」、「買從搬進電梯就開始拍，反而有種刻意的感覺。」

也有人說「第一句感覺就是套路，劈頭就問有沒有錄影，收到垃圾是這個反應嗎」、「影片壓縮只會讓影片畫質變差，不可能曝光，他是不是住在太陽，怎麼可能曝成這樣」、「寄給對方和收到都要錄影，錄影存證，非常重要，現在只能交給警方處理了。」